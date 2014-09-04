美国债市：公债收益率攀升，因欧洲央行宣布激进刺激计划且美国数据良好

* 美国30年期公债收益率可能录得三个月来最大四日升幅

* ECB决定公布后，美国/德国两年期公债收益率差触及2007年以来最阔

* 本周的美国公司债供应规模可能为年内第三大-IFR

* 关注点转向美国非农就业报告和明斯克举行的乌克兰停火磋商

路透纽约9月4日 - 美国公债收益率周四攀升，因欧洲央行意外宣布刺激停滞不前的欧元区经济的激进计划，另外，美国经济数据转强，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在明年年中升息的观点。

公债遭抛售的同时，寻求低吸的投资者在周五美国8月就业数据公布前离场观望，加之旨在结束持续五个月的乌克兰政府军与亲俄分离主义者冲突的磋商周五将在明斯克举行。

“美国经济数据喜人。欧洲央行的政策行动越发激进，”SunTrust Private Wealth Management的固定收益策略师Andrew Richman表示。

美国7月贸易逆差意外收窄，服务业指数触及六年半高位，以及上周初请失业金人口和民间就业增长数据等促使部分分析师上调对经济前景的预估。

数据使市场早盘的跌势加剧，之前，欧洲央行意外降息至0.05%的纪录低位。

除降息外，欧洲央行还推出了购买资产支持证券(ABS)和担保债券的计划，旨在放松欧元区信贷。消息人士告诉路透，上述计划可能持续三年，总规模可能多达5,000亿欧元(6,500亿美元)。

两年期美国/德国公债收益率差 周四扩阔至60个基点，为2007年5月来最阔水平。

美国较长期公债收益率升幅超过较短期公债。

指标10年期公债收益率 攀升4个基点，报2.450%，略低于周三触及的两周半高位。8月中触及2.303%的13个月低位。

30年期公债收益率 攀升至3.209%，较周三上扬超过5个基点，在过去四个交易日中累积攀升14个基点，为三个月来最大四日涨幅。

来自美国公司债的竞争也引发公债抛售。根据路透旗下分支IFR提供的数据，投资级的银行和企业过去两日已发债筹资390亿美元，本周的公司债发行规模可能为年内第三大。

展望后市，如果周五公布的8月非农就业岗位增幅与预期一致，可能不会引发公债市场的又一波抛售，U.S. Bank Wealth Management的固定收益研究部主管Jennifer Vail表示。

自今春以来，指标公债收益率通常在月度就业报告公布前的几个交易日上扬，在当月之后的交易日走低。

“

公债市场可能呈现同样的走势。我预计就业报告不会有大的意外，”Vail说。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (-01/32) 0.536

五年期公债 99-19/32 (-04/32) 1.712

10年期公债 99-10/32 (-12/32) 2.453

30年期公债 98-10/32 (-1-03/32) 3.213(完)

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