美国债市：公债收益率上升，因预期美联储对通胀态度更为强硬

* 财政部发售210亿美元10年期公债，需求不一

* 交易商等待发售130亿美元30年期公债

* 交易商为美联储更为强硬的态度作准备

路透纽约9月10日 - 美国公债收益率周三上涨，指标10年期和更长年期公债收益率升幅居前，此前交易商出售公债，为新的供应预留空间，且继续预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周货币政策会议上对升息采取更为强硬立场。

在美国财政部发售210亿美元10年期公债后，以及周四还将发售130亿美元30年期公债前，指标10年期公债触及逾一个月最高水准，30年期公债升至略低于一个月的最高水准。

周三的公债标售需求不一，包括海外央行等间接投标得标率为2011年12月来最高，但直接投标得标率为12月来最低，一级市场交易商购入的份额为5月来最小。

“海外的庞大需求颇为醒目，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。不过他指出，来自美国的需求“迟滞”，令标售的总体结果有好有坏。

标售后，10年期公债收益率小涨至逾2.54%的日高，但很快回稳到今日交投区间内。

交易商出售公债，为美联储在9月16-17日下一次的货币政策会议上采取更为强硬的货币政策立场作准备。分析师表示，美联储可能暗示较预期更早的升息，以因应美国就业增长的进展。

旧金山联储银行周一发布的研究显示，投资人低估了美联储可能升息的速度，引发对美联储基调更为强硬的预期。

“市场对经济复苏以及经济应对升息的能力变得过分悲观了，”美银美林美国利率策略部门主管Priya Misra表示，“如果经济数据良好，美联储没有理由不早点升息。”

Misra表示，公债收益率，特别是对可能升息更为敏感的短债收益率，预计将在美联储会议前继续上升。

美国10年期公债 跌10/32，收益率由周二尾盘的2.5%升至2.54%，盘中稍早触及8月1日来最高的2.54%之上。

30年期公债 跌22/32，收益率由周二尾盘的3.23%升至3.27%，稍早触及8月13日来最高的约3.28%。

-----------------------1913 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-) 0.564

五年期公债 99-08/32 (-03/32) 1.782

10年期公债 98-20/32 (-10/32) 2.534

30年期公债 97-10/32 (-21/32) 3.267(完)

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