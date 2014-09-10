美国债市：公债收益率上升，因预期美联储对通胀态度更为强硬

中国债市动态：现券收益率小降IRS波动不大，新发国债不佳影响暂不明显
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
* 财政部发售210亿美元10年期公债，需求不一
* 交易商等待发售130亿美元30年期公债
* 交易商为美联储更为强硬的态度作准备
路透纽约9月10日 - 美国公债收益率周三上涨，指标10年期和更长年期公债收益率升幅居前，此前交易商出售公债，为新的供应预留空间，且继续预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周货币政策会议上对升息采取更为强硬立场。
在美国财政部发售210亿美元10年期公债后，以及周四还将发售130亿美元30年期公债前，指标10年期公债触及逾一个月最高水准，30年期公债升至略低于一个月的最高水准。
周三的公债标售需求不一，包括海外央行等间接投标得标率为2011年12月来最高，但直接投标得标率为12月来最低，一级市场交易商购入的份额为5月来最小。
“海外的庞大需求颇为醒目，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。不过他指出，来自美国的需求“迟滞”，令标售的总体结果有好有坏。
标售后，10年期公债收益率小涨至逾2.54%的日高，但很快回稳到今日交投区间内。
交易商出售公债，为美联储在9月16-17日下一次的货币政策会议上采取更为强硬的货币政策立场作准备。分析师表示，美联储可能暗示较预期更早的升息，以因应美国就业增长的进展。
旧金山联储银行周一发布的研究显示，投资人低估了美联储可能升息的速度，引发对美联储基调更为强硬的预期。
“市场对经济复苏以及经济应对升息的能力变得过分悲观了，”美银美林美国利率策略部门主管Priya Misra表示，“如果经济数据良好，美联储没有理由不早点升息。”
Misra表示，公债收益率，特别是对可能升息更为敏感的短债收益率，预计将在美联储会议前继续上升。
美国10年期公债 跌10/32，收益率由周二尾盘的2.5%升至2.54%，盘中稍早触及8月1日来最高的2.54%之上。
30年期公债 跌22/32，收益率由周二尾盘的3.23%升至3.27%，稍早触及8月13日来最高的约3.28%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (-) 0.564
五年期公债 99-08/32 (-03/32) 1.782
10年期公债 98-20/32 (-10/32) 2.534
30年期公债 97-10/32 (-21/32) 3.267(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
路透东京4月19日 - 日本公债收益率(殖利率)周三短暂降至零的五个月低点，受隔夜美债上涨推动。 指标10年期公债 收益率下降0.5个基点报0.005%，此前短暂触及零，为11月中以来低点。 较长期债券亦受到支撑，因日本央行周二针对这些品种债券进行了例行购债操作。 日本政府提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币 宽松政策的支持者 。日本债市对此反应甚微。 分析师认为，此举旨在令货币政策维持现状，日本央行总裁黑田东彦本已在制定货币政 策方面拥有很大影响。 美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者对本周末举行的法国总统选举第一轮 投票感到不安，且地缘政治紧张局势持续，增加了对避险美债的需求。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点)
路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%