美国债市：公债收益率在美国公布零售销售数据前小涨

* 强劲的零售销售数据可能助燃美联储立场强硬的预期

* 美国财政部发售130亿美元30年期公债，需求稳健

路透纽约9月11日 - 美国公债收益率周四小涨，投资人认为周五公布的美国零售销售数据如果强劲，可能提升美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期更早升息的可能性。

指标10年期公债收益率升至逾一个月最高，30年期公债收益率也徘徊在约一个月最高水准。分析师表示，强劲的零售销售数据可能令美联储在9月16-17日货币政策会议上基调更为强硬的预期升温。

“如果零售销售数据更强，市场将继续忽视疲弱的就业数据，聚焦之前所有强劲的数据，”道明证券利率策略师Richard Gilhooly表示。他表示，强劲的数据可能在美联储会议前推高利率。

路透访查的分析师预计，8月美国零售销售增长0.6%，高于7月的持平。

盘中稍早，30年期公债收益率下滑，因之前30年期公债标售需求强劲，且投资人担心美国在伊拉克和叙利亚的军事行动以及制裁俄罗斯的新计划。不过走势短暂，因焦点转向即将公布的零售销售数据。

美国财政部标售130亿美元30年期公债，得标利率高于8月的3.224%。包括海外央行的间接投标得标率以及大型基金经理等直接投标得标率均略低于8月水准，但分析师表示，需求仍算强劲。

“这反映出市场认为仍有风险，无论是地缘政治方面，还是经济方面，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel谈及公债标售需求强劲时表示。他指出美国空袭和制裁俄罗斯的新计划是两个风险。

美国总统奥巴马周三表示，已经授权在叙利亚首次进行空袭，并在伊拉克进一步空袭，对伊斯兰国武装分子的打击全面升级，令投资人担心战事将持久。

奥巴马周四表示，美国将同欧盟一道，对俄罗斯的金融、能源和国防产业实施更严厉的制裁，周五将提供细节，上月俄罗斯向乌克兰东部派兵。

Vogel称，交易商在周五数据出炉前仍在对较长期公债获利了结。

美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数增至31.5万，高于分析师预估。分析师称这限制了公债的卖压。

美国10年期公债 跌4/32，收益率由周三尾盘的2.54%升至2.55%，30年期公债 跌6/32，收益率由周三尾盘的3.27%升至3.28%。

-----------------------2004 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+) 0.560

五年期公债 99-07/32 (-02/32) 1.792

10年期公债 98-15/32 (-05/32) 2.552

30年期公债 97-03/32 (-06/32) 3.279(完)

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