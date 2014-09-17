美国债市：公债价格回落，因美联储利率预期令交易商不安

* 部分交易商感到不安，因美联储利率预期暗示升息步伐将快于预期

* 公债回吐温和的CPI数据公布后录得的涨幅

路透纽约9月17日 - 美国公债价格周三走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持旨在提振经济成长的近零利率以及其他超宽松货币政策。

今日稍早公布的美国通胀数据意外温和，刺激公债价格上涨，但在美联储发布经济评估和政策声明后，公债价格回吐早盘的涨幅，转升为跌。

LPL Financial的投资策略师Anthony Valeri表示，美联储再度承诺，将在“相当长一段时间内”保持宽松政策，令很多投资者欢欣鼓舞，但联储上调了对2015年和之后的利率水平预估，令其他投资者感到不安。

“市场的反映有些负面，我认为他们关注的是决策者对2015年利率预期的中值从之前的1.125%上调至1.375%，”Valeri说，“这暗示美联储2015年的升息幅度将超过之前的预期，且2016年的升息幅度也可能高于市场预期。”

美联储政策声明公布后几分钟，10年期公债收益率 跳升至2.616%的日高，后有所回落，尾盘报2.607%，日内价格下跌5/32。

纽约债市早盘，30年期公债价格 也走低，较短期公债价格涨跌互现。30年期公债价格尾盘回落11/32，收益率报3.372%。

“看起来，市场认为这反映美联储的立场略趋强硬，”Pacific Alternative Asset Management Co的资产组合经理Sam Diedrich表示。

公债价格在纽约交易时段早盘上扬，因之前公布的数据显示，美国8月消费者物价(CPI)近一年半以来首次回落。

劳工部表示，消费者物价8月回落0.2%，因能源价格普跌，抵消了食品价格和租房成本上涨产生的影响。这是CPI自2013年4月以来首次下跌，7月为上扬0.1%。

扣除波动性较大的食品和能源价格，核心CPI上月基本持平，为2010年10月来首次。7月为小升0.1%。

“核心CPI基本持平，这是自2010年10月以来首次，”CRT Capital的高级公债策略师Ian Lyngen表示，“这是人们关注的焦点之一。”

周四将进行的苏格兰公投也让投资者感到不安，因公投的结果可能引起市场的大幅波动。公债也因此受益。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.552

五年期公债 99-06/32 (-04/32) 1.801

10年期公债 98 (-05/32) 2.605

30年期公债 95-12/32 (-11/32) 3.372(完)

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