美国债市：公债价格下滑，美联储利率预估推高短期公债收益率

* 短期公债收益率触及高位

* 美联储利率预估刺激卖盘

路透纽约9月18日 - 美国公债价格周四下滑，昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)上调部分利率预估后，投资人今日将部分较短期公债收益率推升至2011年来高位。

两年期公债收益率 触及0.597%的2011年5月来的高位，之后回落至0.5686%，价格跌1/32。

三年期公债 和五年期公债收 益率也上升，三年期公债价格跌3/32，收益率高见1.104%，为2011年4月以来首见。

五年期公债价格跌7/32，收益率报1.851%，盘中高见1.874%。

“美联储本周殚精竭虑，不想让市场被升息惊吓，最终如愿以偿，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。

周三美联储在结束两日会议后发布的声明显示，没有改变对何时可能将指标利率从近零水准上调的看法，缓和了投资人对美联储可能较市场预期提前收紧货币政策的忧虑。

但美联储在同声明一并发布的经济预估中暗示，一旦开始升息，速度将较6月联储预估的更快。

“昨日非常明确的信息是升息速度要比美联储委员自身预期的要快，”Vogel称，“他们在保持至下调经济预估的情况下这么做，更难令交易商相信美联储会像他们所说的那样依靠经济数据来确定升息时机了。”

指标10年期公债收益率 升至2.63%，价格跌8/32，在美国公布有好有坏的就业和楼市数据后，该收益率一度高见2.642%。

30年期长债 价格大致持稳，尾盘升2/32，收益率报3.358%。

周四美国政府报告显示，上周初请失业金人数降幅大于预期，显示上月就业增长大幅放缓可能是失常情况。

周四的其他数据显示8月房屋开工下滑，但7月数据被上修，为楼市仍在逐步改善提供了希望。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-01/32) 0.573

五年期公债 98-30/32 (-07/32) 1.849

10年期公债 97-24/32 (-10/32) 2.634

30年期公债 95-17/32 (+01/32) 3.364(完)

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