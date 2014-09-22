美国债市：长债收益率挫至逾一周低点，因预期美联储态度温和及数据疲弱

新西兰经济：通胀上升，但央行维持利率纪录低位的立场不太可能动摇
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
* 交易商对美联储利率预估持疑
* 美国8月成屋销售意外下滑
路透纽约9月22日 - 美国长期公债收益率周一跌至逾一周低点，因投资人认为美国经济数据持续疲弱可能迫使美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息上维持温和立场。
30年期公债收益率连跌第三日，因鉴于美国就业增长等领域持续出现疲弱迹象，市场认为美联储最新的利率预估过于乐观，该预估显示升息的速度将比之前预期的更快。
纽约联储总裁杜德利周一的讲话也巩固了上述观点。杜德利称，央行应等到经济复苏根基扎实后才升息。
“透过强调联储较长期联邦基金利率预估的不确定性，杜德利将该预估的重要性降低了一些，”美银美林美国利率策略师Shyam Rajan表示。
对美国公债的温和买盘也显示出在9月17日联储发布货币政策声明当日，30年期公债收益率触及逾两个月高位3.39%后，有一些持续的逢低承接。公债收益率同价格走势相反。分析师指出，交易商也可能对公债空头头寸获利了结。
全美不动产协会(NAR)周一公布，美国8月成屋销售较前月下降1.8%，年率为505万户，预估为520万户。数据带动了一些避险买盘，支撑了公债价格。
“目前经济表现增强，但并非过度强劲，”Wells Fargo Private Bank全球固定收益部门董事总经理George Rusnak表示。他称数据支撑了美联储将维持低利率一段较长时间的观点。
指标10年期公债 尾盘升6/32，收益率报2.56%，上周五尾盘报2.59%。
30年期公债价格 涨8/32，收益率尾盘报3.29%，上周五尾盘报3.3%。今日盘中该收益率触及9月11日来最低的3.26%。
中期公债收益率也下滑，因投资人怀疑美联储最新的利率预估能否实现。美国七年期公债 升7/32，收益率由2.29%降至2.25%。
中国财政部长周日表示，中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整。 这拖累美股下滑，标普500指数尾盘挫跌0.87%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-29/32 (+02/32) 0.549
五年期公债 99-08/32 (+06/32) 1.783
10年期公债 98-13/32 (+08/32) 2.560
30年期公债 97-02/32 (+12/32) 3.281(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透北京4月18日 - 随着例行缴税期到来，中国银行间市场周二资金面趋紧，公开市场逆回购重启但对市场帮助不大。交易员称，本周正好是季度缴税期间，资金面料会持续受此影响从而进一步收敛，央行虽重启逆回购投放，但规模有限。 “今天蛮紧的，逆回购重启了但量上杯水车薪，4月是季度缴税，这周规模不小，资金面不会太乐观。”上海一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，季度例行缴税是资金收敛主因，虽说在预期之内，但鉴于缴税规模偏大，对流动性仍产生了一定影响。 “利率也上了点，4月是缴税大月，这个影响一时半会儿过不了，短期内还是偏谨慎，...不过最近央行各种组合工具来看，大幅收紧然后让大家天天跪求的概率倒不是很大，紧平衡会是常态。”她说。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。今日则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京
路透香港4月18日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。