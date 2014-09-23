美国债市：公债收益率下滑，因欧洲数据疲弱及美国牵头空袭叙利亚

* 疲弱的欧洲数据带动了对美国公债的需求

* 美国和阿拉伯伙伴国首次空袭叙利亚极端组织目标

* 美国发售290亿美元两年期公债

* 美国9月制造业PMI初值同8月持平

路透纽约9月23日 - 美国指标和长期公债收益率周二下滑至9月11日来最低，因欧洲公布的经济数据疲弱，引发投资人对全球经济成长的担忧，且美国空袭叙利亚极端组织目标刺激避险买盘。

欧洲数据显示本月法国企业活动萎缩，德国制造业成长放缓。分析师表示，对全球经济成长放缓的担忧压低欧洲公债收益率，也带动了对较高收益美国公债的需求。

“欧洲经济再度显示出步履蹒跚的迹象，”Newedge USA LLC市场策略部门主管Robbert van Batenburg表示。

德国10年期公债收益率 跌至9月11日来最低的1.01%。

美国和阿拉伯伙伴国战机轰炸了叙利亚境内的伊斯兰国和其他军事武装的目标，令市场担心美国参与的程度和对油价的影响。空袭带动了对美国公债的避险买盘，因担心冲突可能加剧。

美国财政部发售290亿美元两年期公债，需求稳健，投标倍数为3.56，为2月来最高。

“有关美联储的不确定性消除，所以我认为投资人放心回场，”巴克莱美国公债交易部门主管Chris McReynolds谈及两年期公债标售需求稳健时表示。

交易商仍认为，低通胀和美国就业增长艰难会令美联储不会像最新利率预估中暗示的那么快升息。对美联储立场将趋温和的看法拖累公债收益率小跌。

美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称周二表示，因通胀不构成什么威胁，美联储可以维持刺激措施，这也支撑了上述预期。

“美联储的利率预估很可笑，”Newedge的van Batenburg表示。

指标10年期公债 尾盘升8/32，收益率报2.54%，周一尾盘报2.57%，盘中该收益率触及9月11日来最低的2.533%。

30年期公债价格 涨21/32，收益率尾盘报3.25%，周一尾盘报3.29%。今日盘中该收益率触及9月11日来最低的3.246%。

美国公布的制造业数据对美国公债影响不大。

Markit称，美国9月制造业采购经理人指数(PMI)初值持平于8月的57.9，创2010年4月以来最高。路透调查的分析师此前预计为58。

美股周二下滑，标普500指数连跌第三日，因投资者消化全球经济成长放缓的迹象。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+01/32) 0.541

五年期公债 99-11/32 (+03/32) 1.766

10年期公债 98-19/32 (+08/32) 2.538

30年期公债 97-19/32 (+22/32) 3.252(完)

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