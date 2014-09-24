美国债市：公债收益率上涨，因五年期公债标售需求疲弱及避险买盘减少

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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* 美国发售350亿美元五年期公债，需求疲弱
* 对美联储利率预估的担忧挥之不去
* 美国8月新屋销售升至逾六年最高
* 交易商关注明日七年期公债标售
路透纽约9月24日 - 美国指标公债收益率周三势将收高，为五个交易日来首见，此前美国标售五年期公债需求疲弱，凸显对美联储升息的担忧，且楼市数据强劲拖累避险买盘减少。
美国财政部标售350亿美元五年期公债，投标倍数为去年12月来最低的2.56。分析师表示，因美联储最新的利率预估显示升息步伐可能较之前预期更快，交易商不愿买入。
“中期债的走势就好像美联储越来越接近升息，”法国农业信贷利率策略部门全球主管David Keeble表示。
尽管芝加哥联储总裁埃文斯周三表示，美联储对撤走宽松货币政策应“格外有耐心”，但市场对美联储利率预估可能成真的担忧挥之不去。
交易商也在等待周四财政部标售290亿美元七年期公债，他们抛售一些公债，以图能以更低的价格买回，这令市场卖压加重。
显示美国楼市强度的数据抑制了对公债的避险买盘。美国商务部公布，8月新屋销售激增18.0%，经季节调整年率为50.4万户，这是2008年5月来最高，且超过路透访查分析师预估的43万。
分析师表示，鉴于在周三日落开始的犹太新年假期前市场成交清淡，公债市场也对推高收益率更为敏感。
“更多的是缺乏买盘，而不是获利了结，”CRT Capital公债策略部门主管David Ader表示，“许多投资人急于离场度假。”
不过周三收益率上涨有限，指标10年期公债收益率仍远低于9月19日触及的逾两个月高位2.66%。
指标10年期公债 尾盘跌9/32，收益率报2.57%，周二尾盘报2.53%，30年期公债价格 跌17/32，收益率尾盘报3.28%，周二尾盘报3.25%。
五年期公债 跌5/32，收益率由1.76%升至1.80%。
美股周三上涨，保健股领涨。标普500指数 尾盘升0.81%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.587
五年期公债 99-06/32 (-06/32) 1.798
10年期公债 98-11/32 (-09/32) 2.566
30年期公债 97-03/32 (-17/32) 3.279(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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