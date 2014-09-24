美国债市：公债收益率上涨，因五年期公债标售需求疲弱及避险买盘减少

* 美国发售350亿美元五年期公债，需求疲弱

* 对美联储利率预估的担忧挥之不去

* 美国8月新屋销售升至逾六年最高

* 交易商关注明日七年期公债标售

路透纽约9月24日 - 美国指标公债收益率周三势将收高，为五个交易日来首见，此前美国标售五年期公债需求疲弱，凸显对美联储升息的担忧，且楼市数据强劲拖累避险买盘减少。

美国财政部标售350亿美元五年期公债，投标倍数为去年12月来最低的2.56。分析师表示，因美联储最新的利率预估显示升息步伐可能较之前预期更快，交易商不愿买入。

“中期债的走势就好像美联储越来越接近升息，”法国农业信贷利率策略部门全球主管David Keeble表示。

尽管芝加哥联储总裁埃文斯周三表示，美联储对撤走宽松货币政策应“格外有耐心”，但市场对美联储利率预估可能成真的担忧挥之不去。

交易商也在等待周四财政部标售290亿美元七年期公债，他们抛售一些公债，以图能以更低的价格买回，这令市场卖压加重。

显示美国楼市强度的数据抑制了对公债的避险买盘。美国商务部公布，8月新屋销售激增18.0%，经季节调整年率为50.4万户，这是2008年5月来最高，且超过路透访查分析师预估的43万。

分析师表示，鉴于在周三日落开始的犹太新年假期前市场成交清淡，公债市场也对推高收益率更为敏感。

“更多的是缺乏买盘，而不是获利了结，”CRT Capital公债策略部门主管David Ader表示，“许多投资人急于离场度假。”

不过周三收益率上涨有限，指标10年期公债收益率仍远低于9月19日触及的逾两个月高位2.66%。

指标10年期公债 尾盘跌9/32，收益率报2.57%，周二尾盘报2.53%，30年期公债价格 跌17/32，收益率尾盘报3.28%，周二尾盘报3.25%。

五年期公债 跌5/32，收益率由1.76%升至1.80%。

美股周三上涨，保健股领涨。标普500指数 尾盘升0.81%。

-----------------------1929 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.587

五年期公债 99-06/32 (-06/32) 1.798

10年期公债 98-11/32 (-09/32) 2.566

30年期公债 97-03/32 (-17/32) 3.279(完)

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