更正-美国债市：公债收益率下滑，因美股大跌带动避险买盘及德拉吉的讲话

美国经济：第一季GDP增长环比年率或仅为0.2%--亚特兰大联储
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。
(更正：内文第四段...Verslo Zinios为“立陶宛”商报，而非“卢森堡”)
* 美股大跌带动避险买盘
* 美国公债收益率跟随德债收益率下滑
* 美国发售290亿美元七年期公债，需求疲弱
路透纽约9月25日 - 美国公债收益率周四下滑，美股大跌引发避险买盘，且欧洲央行总裁德拉吉的讲话拉低欧元区公债收益率，令美国公债收益率更具吸引力。
指标和长期美债收益率跌至逾两周最低水准，因对美元大涨将冲击美国企业盈利的忧虑，以及苹果股价下挫拖累美股大跌，带动对公债的避险买盘。
“今日美国公债的走势多是因美股疲弱所致，”Action Economcs董事总经理Kim Rupert表示。
欧洲央行总裁德拉吉的讲话引发市场预期，央行将采取进一步行动重振区内经济。他在接受立陶宛商报Verslo Zinios采访时表示，欧洲央行准备在必要时动用更多非常规工具，或调整目前资产购买计划规模，以应对非常低通胀带来的风险。
该报导发布后，德国10年期公债收益率 跌至逾两周低点0.968%，刺激了对较高收益美国公债的需求。
“从绝对值来看，美国公债收益率肯定要比欧洲公债更有吸引力，”Janney Montgomery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas表示。
美国财政部发售290亿美元七年期公债，需求疲弱，投标倍数仅为2.48，为6月来最低。
今日美国公布的经济数据良莠不齐，商务部公布8月耐久财订单急跌18.2%，为1992年开始公布该数据以来最大跌幅，但同分析师预估的下挫18%跌幅相若。
Markit周四公布的调查显示，美国9月服务业扩张速度较前月放缓，并跌至5月迄今最低水准。9月服务业采购经理人指数(PMI)初值为58.5，创下连续三个月下滑，8月时为59.5。路透预估数字为59.0。
美国劳工部公布，上周初请失业金人数为29.3万人，预估为30.0万人。
指标10年期公债 尾盘升15/32，收益率报2.51%，周三尾盘报2.57%，该收益率盘中触及2.504%的9月10日来最低。
30年期公债价格 大涨1-3/32，收益率尾盘报3.22%，周三尾盘报3.28%。今日盘中该收益率跌至9月8日来最低的3.211%。
美股周三大跌，标普500指数 跌穿关键支撑位，尾盘重挫1.52%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (+02/32) 0.559
五年期公债 99-31/32 (+10/32) 1.758
10年期公债 98-27/32 (+17/32) 2.509
30年期公债 98-05/32 (+1-05/32) 3.221(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8
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