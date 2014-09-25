更正-美国债市：公债收益率下滑，因美股大跌带动避险买盘及德拉吉的讲话

(更正：内文第四段...Verslo Zinios为“立陶宛”商报，而非“卢森堡”)

* 美股大跌带动避险买盘

* 美国公债收益率跟随德债收益率下滑

* 美国发售290亿美元七年期公债，需求疲弱

路透纽约9月25日 - 美国公债收益率周四下滑，美股大跌引发避险买盘，且欧洲央行总裁德拉吉的讲话拉低欧元区公债收益率，令美国公债收益率更具吸引力。

指标和长期美债收益率跌至逾两周最低水准，因对美元大涨将冲击美国企业盈利的忧虑，以及苹果股价下挫拖累美股大跌，带动对公债的避险买盘。

“今日美国公债的走势多是因美股疲弱所致，”Action Economcs董事总经理Kim Rupert表示。

欧洲央行总裁德拉吉的讲话引发市场预期，央行将采取进一步行动重振区内经济。他在接受立陶宛商报Verslo Zinios采访时表示，欧洲央行准备在必要时动用更多非常规工具，或调整目前资产购买计划规模，以应对非常低通胀带来的风险。

该报导发布后，德国10年期公债收益率 跌至逾两周低点0.968%，刺激了对较高收益美国公债的需求。

“从绝对值来看，美国公债收益率肯定要比欧洲公债更有吸引力，”Janney Montgomery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

美国财政部发售290亿美元七年期公债，需求疲弱，投标倍数仅为2.48，为6月来最低。

今日美国公布的经济数据良莠不齐，商务部公布8月耐久财订单急跌18.2%，为1992年开始公布该数据以来最大跌幅，但同分析师预估的下挫18%跌幅相若。

Markit周四公布的调查显示，美国9月服务业扩张速度较前月放缓，并跌至5月迄今最低水准。9月服务业采购经理人指数(PMI)初值为58.5，创下连续三个月下滑，8月时为59.5。路透预估数字为59.0。

美国劳工部公布，上周初请失业金人数为29.3万人，预估为30.0万人。

指标10年期公债 尾盘升15/32，收益率报2.51%，周三尾盘报2.57%，该收益率盘中触及2.504%的9月10日来最低。

30年期公债价格 大涨1-3/32，收益率尾盘报3.22%，周三尾盘报3.28%。今日盘中该收益率跌至9月8日来最低的3.211%。

美股周三大跌，标普500指数 跌穿关键支撑位，尾盘重挫1.52%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+02/32) 0.559

五年期公债 99-31/32 (+10/32) 1.758

10年期公债 98-27/32 (+17/32) 2.509

30年期公债 98-05/32 (+1-05/32) 3.221(完)

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