美国债市：PIMCO宣布葛罗斯辞职后中短期公债价格下滑

* 太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯跳槽到Janus Capital

* 美国GDP和消费者信心数据符合预期

路透纽约9月26日 - 美国中短期公债价格周五下滑，受太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯跳槽到竞争对手Janus Capital Group 的消息拖累。这令投资人担心如果投资人赎回增加，PIMCO可能不得不抛售美国公债。

葛罗斯是PIMCO的联合创始人之一，他管理着全球最大的债市基金Pimco Total Return Fund。分析师表示，交易商抛售美国公债，是因预计从PIMCO的资金外流会迅速加快，迫使PIMCO出售仓位套现。

“葛罗斯离职是重磅消息，”ED&F Man Capital Markets利率和信贷交易部门主管Tom di Galoma表示，“投资人担心PIMCO将不得不结清仓位，所以在出现这种情况可能迫使他们抛售前，有一些预先出货。”

根据PIMCO网站发布的数据，截至8月底，Pimco Total Return Fund所持仓位中有41%是美国政府相关证券。

分析师表示，中短期公债价格下滑，因近几个月葛罗斯看好中短期债，认为美联储可能维持较低利率更长时间。

另外，美国商务部上修第二季国内生产总值(GDP)年率增幅至4.6%，符合路透访查的分析师预估值。

汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数终值为84.6，高于8月的82.5，且创2013年7月以来最高。9月消费者信心指数终值齐平于初值，路透调查分析师此前预计为84.7。

分析师表示，数据令交易商将部分资金再度从避险公债中撤往美股，周四美股遭遇全面抛售，而美国公债价格上扬。

指标10年期公债 尾盘跌5/32，收益率报2.53%，周四尾盘报2.51%，该收益率盘中触及2.55%高位，本周10年期公债收益率势将创下四周最大单周跌幅。

30年期公债价格 涨1/32，收益率持稳在3.22%，盘中高见约3.26%。该收益率势将创下六周最大单周跌幅。

五年期公债 跌5/32，收益率由1.76%升至1.80%。

美股周四上扬，标普500指数重返关键技术位之上，但今日的涨势不足以抵消近期的跌幅，三大股指本周录得八周来最差表现。

-----------------------2017 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.579

五年期公债 99-25/32 (-05/32) 1.796

10年期公债 98-21/32 (-05/32) 2.529

30年期公债 98-07/32 (+01/32) 3.218(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]