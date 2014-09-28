重温稿-美国债市：PIMCO宣布葛罗斯辞职后中短期公债价格下滑

香港个股：世茂房地产子公司获批发行资产支持票据，最高额度65亿元
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
* 太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯跳槽到Janus Capital
* 美国GDP和消费者信心数据符合预期
路透纽约9月26日 - 美国中短期公债价格周五下滑，受太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯跳槽到竞争对手Janus Capital Group 的消息拖累。这令投资人担心如果投资人赎回增加，PIMCO可能不得不抛售美国公债。
葛罗斯是PIMCO的联合创始人之一，他管理着全球最大的债市基金Pimco Total Return Fund。分析师表示，交易商抛售美国公债，是因预计从PIMCO的资金外流会迅速加快，迫使PIMCO出售仓位套现。
“葛罗斯离职是重磅消息，”ED&F Man Capital Markets利率和信贷交易部门主管Tom di Galoma表示，“投资人担心PIMCO将不得不结清仓位，所以在出现这种情况可能迫使他们抛售前，有一些预先出货。”
根据PIMCO网站发布的数据，截至8月底，Pimco Total Return Fund所持仓位中有41%是美国政府相关证券。
分析师表示，中短期公债价格下滑，因近几个月葛罗斯看好中短期债，认为美联储可能维持较低利率更长时间。
另外，美国商务部上修第二季国内生产总值(GDP)年率增幅至4.6%，符合路透访查的分析师预估值。
汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数终值为84.6，高于8月的82.5，且创2013年7月以来最高。9月消费者信心指数终值齐平于初值，路透调查分析师此前预计为84.7。
分析师表示，数据令交易商将部分资金再度从避险公债中撤往美股，周四美股遭遇全面抛售，而美国公债价格上扬。
指标10年期公债 尾盘跌5/32，收益率报2.53%，周四尾盘报2.51%，该收益率盘中触及2.55%高位，本周10年期公债收益率势将创下四周最大单周跌幅。
30年期公债价格 涨1/32，收益率持稳在3.22%，盘中高见约3.26%。该收益率势将创下六周最大单周跌幅。
五年期公债 跌5/32，收益率由1.76%升至1.80%。
美股周四上扬，标普500指数重返关键技术位之上，但今日的涨势不足以抵消近期的跌幅，三大股指本周录得八周来最差表现。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.579
五年期公债 99-25/32 (-05/32) 1.796
10年期公债 98-21/32 (-05/32) 2.529
30年期公债 98-07/32 (+01/32) 3.218(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA-
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国4月官方制造业PMI * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4 路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提 振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好 。 “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订 单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51 之上比较好的扩张水平。 他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信