美国债市：股市下挫带动公债价格上涨，收益率曲线趋平

标题新闻：美国总统特朗普施压民主党议员，欲把边境墙支出纳入防范联邦政府停摆的支出议案中
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* 香港示威活动殃及风险资产，扶助美国公债
* 五年期/30年期公债收益率差为2009年来最小
* 对Pimco回赎的担忧令波动性加剧
路透纽约9月29日 - 美国公债价格周一上涨，香港的示威活动令全球股市承压。公债收益率曲线趋平，因投资人预计美国经济数据继续改善。
香港示威活动的不确定性被视为是对公债需求的一个带动因素。
投资人目前翘首以盼周五美国公布9月非农就业报告，以寻找美国经济成长加速的进一步迹象。
“全球市场有不确定因素...香港的示威活动令人担心，整体而言交投颇为清淡，投资人在静待周五的就业报告，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。
指标10年期公债 尾盘升13/32，收益率报2.49%，上周五尾盘报2.54%。
30年期公债价格 涨25/32，收益率报3.18%，上周五尾盘报3.22%。
月底买盘可能也令公债需求增加，而投资人认为部分升势也是因从上周五的颓势中反弹。上周五，美国公债价格下滑，受太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯跳槽到竞争对手Janus Capital Group 的消息拖累。这令投资人担心如果投资人赎回增加，PIMCO可能不得不抛售美国公债。
周五利率波动性攀升，因市场担心Pimco可能出脱押注低波动性的大量仓位。
“市场认为Pimco已经沽出了许多波动性，可能要出脱一些这种仓位，”瑞信利率策略师Ira Jersey表示。
Jersey称，瑞信参与利率掉期的选择权波动性指数由上周五的58%升至62%。周一企业信贷仍承压。
五年期/30年期公债收益率差周一降至逾五年最低水准，因投资人预计美国经济继续改善。
周一公布的数据显示，收入增加帮助美国人在8月增加了消费支出，这对美国经济是一个积极的迹象。
五年期/30年期公债收益率差 降至140个基点，上周五高见146基点。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (+01/32) 0.579
五年期公债 99-29/32 (+05/32) 1.770
10年期公债 99-01/32 (+13/32) 2.488
30年期公债 99 (+24/32) 3.177(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五
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