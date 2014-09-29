美国债市：股市下挫带动公债价格上涨，收益率曲线趋平

* 香港示威活动殃及风险资产，扶助美国公债

* 五年期/30年期公债收益率差为2009年来最小

* 对Pimco回赎的担忧令波动性加剧

路透纽约9月29日 - 美国公债价格周一上涨，香港的示威活动令全球股市承压。公债收益率曲线趋平，因投资人预计美国经济数据继续改善。

香港示威活动的不确定性被视为是对公债需求的一个带动因素。

投资人目前翘首以盼周五美国公布9月非农就业报告，以寻找美国经济成长加速的进一步迹象。

“全球市场有不确定因素...香港的示威活动令人担心，整体而言交投颇为清淡，投资人在静待周五的就业报告，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

指标10年期公债 尾盘升13/32，收益率报2.49%，上周五尾盘报2.54%。

30年期公债价格 涨25/32，收益率报3.18%，上周五尾盘报3.22%。

月底买盘可能也令公债需求增加，而投资人认为部分升势也是因从上周五的颓势中反弹。上周五，美国公债价格下滑，受太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯跳槽到竞争对手Janus Capital Group 的消息拖累。这令投资人担心如果投资人赎回增加，PIMCO可能不得不抛售美国公债。

周五利率波动性攀升，因市场担心Pimco可能出脱押注低波动性的大量仓位。

“市场认为Pimco已经沽出了许多波动性，可能要出脱一些这种仓位，”瑞信利率策略师Ira Jersey表示。

Jersey称，瑞信参与利率掉期的选择权波动性指数由上周五的58%升至62%。周一企业信贷仍承压。

五年期/30年期公债收益率差周一降至逾五年最低水准，因投资人预计美国经济继续改善。

周一公布的数据显示，收入增加帮助美国人在8月增加了消费支出，这对美国经济是一个积极的迹象。

五年期/30年期公债收益率差 降至140个基点，上周五高见146基点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+01/32) 0.579

五年期公债 99-29/32 (+05/32) 1.770

10年期公债 99-01/32 (+13/32) 2.488

30年期公债 99 (+24/32) 3.177(完)

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