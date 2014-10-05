《美债一周展望》强劲就业数据公布后公债收益率上涨，关注下周新债供应

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 美国9月就业数据优于预期，公债收益率上升

* 收益率曲线趋平

* 薪资增长平平限制公债跌幅

* 财政部下周将发售610亿美元新债

路透纽约10月3日 - 美国公债收益率周五上涨，此前数据显示9月非农就业岗位增长24.8万，超过分析师预估，且下周美国将有610亿美元新债进场。

9月美国雇主加快招聘，失业率降至六年低点，这会提振对美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年年中甚至更早升息的预期。

不过时薪数据令人失望，令整体数据失色不少。9月平均时薪按年仅小涨2.0%，在2007-09年经济衰退前，薪资增幅远胜于此。

“总体数据强于预期，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示，“但时薪数据不及预期，仍未到联储希望的程度。”

指标10年期公债 尾盘跌5/32，收益率报2.45%，数据发布前报2.44%，稍早一度高见2.48%。

收益率曲线趋平，五年期/30年期公债收益率差 收窄至140基点，周四尾盘报146基点。

通胀下滑令投资人担心美联储将对升息犹豫不决，即便失业率降低。

美国通膨保值债券(TIPS)第三季录得最大季度跌幅，因迹象显示物价上升放缓，且油价降至两年最低。

现货金 周五跌穿1,200美元，为今年首见。

周五的数据提醒投资人，薪资增长迟滞尤为顽固，尽管已经实施了五年刺激货币政策。

“这对美联储判断经济闲置程度至关重要，”Voya Investment Management投资组合经理人Jake Lowery表示。

市场下一关注的焦点将是下周610亿美元的新债供应。

美国财政部下周二将发售270亿美元三年期公债，周三和周四还将发售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债。(完)

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