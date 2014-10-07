美国债市：长债收益率触及逾一年低点，因德国数据疲弱及IMF下调全球经济预估

* 德国8月工业生产重挫4%

* IMF下调全球经济成长预估

* 美国标售270亿美元三年期公债，需求强劲

路透纽约10月7日 - 美国公债收益率周二下挫，长债收益率触及去年5月来最低，因最新的迹象显示德国经济疲弱，且国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估，刺激了避险买盘。

德国8月工业生产较前月下降4.0%，不仅低于路透调查预估中值的下滑1.5%，还低于调查中的最低预估值下降3.0%。这是自2009年1月以来的最大月度降幅。 数据令投资人担心欧洲最大经济体经济动能消竭，昨日公布的数据显示德国工业订单疲弱，欧元区投资人信心不振。

另外，IMF将今明两年全球经济成长预估下调至3.3%和3.8%，7月预估分别为3.4%和4%。

“德国公布疲弱数据后，盘初美债已经开始缓慢的稳步上涨，”美银美林美国利率策略师Shyam Rajan表示。他表示IMF的预估以及空头回补造成公债收益率下滑。

分析师表示，美国财政部发售270亿美元三年期公债，获得强劲需求，投标倍数达到3.42，为2月来最高。这是本周610亿美元新债供应的首批。

尽管美国劳工部公布数据显示，8月职位空缺由7月的460.5万增至483.5万，但公债收益率仍下跌。

分析师表示，周二美股重挫也支撑了对美国公债的避险买盘。美股标普500指数 大跌1.51%，收在8月12日来最低水准。

30年期长债 升1-15/32，收益率由3.13%降至3.05%，为去年5月来最低。

指标10年期公债 尾盘升21/32，收益率报2.35%，周一尾盘报2.43%。盘中该收益率跌至8月29日来最低的2.34%。

美国七年期公债 尾盘升15/32，收益率由周一尾盘的2.13%降至2.06%，日低为2.05%，为8月29日来首见。

-----------------------1947 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.512

五年期公债 100-18/32 (+09/32) 1.635

10年期公债 100-07/32 (+21/32) 2.350

30年期公债 101-13/32(+1-15/32) 3.054(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]