美国债市：长期公债收益率跌至去年年初以来最低，因担忧全球成长

* 对全球成长的担忧拖累公债收益率走低

* 30年期公债收益率触及逾一年新低

* 空头回补压低短期公债收益率

路透纽约10月10日 - 美国长期公债收益率周五跌至逾一年最低，因持续担忧全球经济成长，短期公债收益率小跌，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录周三公布后出现空头回补。

本周公布的德国经济数据疲弱，国际货币基金组织(IMF)年内第三次下调全球成长预估，引发对全球，尤其是欧洲经济体质的担忧，点燃对美国30年期公债的避险买盘。

“对全球成长放缓的担忧自本周稍早以来一直重压市场，”BMO Capital Markets的固定收益策略师Dimitri Delis表示。

美国30年期公债收益率周五回落至3.016%，为去年5月以来最低，不到一个月前为3.38%。

一到三年期公债价格小涨，受助于交易商回补周三美联储会议记录公布前建立的空头头寸。美国五年和七年期公债价格也小幅攀升。

交易商预期，会议记录将显示更强硬的升息倾向，但事与愿违，他们被迫回补部分空头头寸。

“影响市场的最主要因素是美联储周三公布的会议记录，”Cantor Fitzgerald的利率策略师Justin Lederer表示，“现在，很多中短期公债空头押注都受到质疑。”

今日公布的数据显示，美国9月进口物价回落0.5%，出口物价下降0.2%。交易商对此反应冷淡。

指标10年期公债价格 尾盘上扬8/32，收益率报2.30%，周四尾盘报2.33%，本周有望录得去年9月以来最大单周跌幅，且可能收在去年6月以来最低水平。

30年期公债价格 尾盘上扬24/32，收益率报3.024%，周四尾盘报3.06%，徘徊在稍早触及的低位附近。30年期公债收益率可能录得7月以来最大周度跌幅。

美国七年期公债价格 尾盘上涨2/32，收益率报0.89%，周四尾盘报0.92%，本周有望录得去年9月以来最大周度跌幅，也可能收在8月中以来最低。

美国五年期公债价格 尾盘攀升4/32，收益率报1.54%，有望收在8月中以来最低水平。

美国股市周五大跌，道指跌至低于去年收盘水准，标普500指数和Nasdaq指数录得2012年5月来表现最差的一周。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (+01/32) 0.432

五年期公债 100-32/32 (+04/32) 1.543

10年期公债 100-23/32 (+10/32) 2.293

30年期公债 102-01/32 (+27/32) 3.021(完)

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