美国债市：30年期长债收益率跌穿3%，因经济放缓及空头回补

* 较长期公债收益率跌至去年上半年来最低

* 疲弱的德国数据以及预估引发欧洲重陷衰退的担忧

* 策略师预计指标10年期公债收益率可能进一步下滑

路透纽约10月14日 - 美国公债价格周二上扬，因投资人对全球经济放缓感到不安，这打压30年期公债收益率跌穿3%，为去年5月来首见。

策略师表示，原本预计美国利率上升的投资人匆忙回补空头，在公债收益率下挫之际买入公债。

“投机商在过去两周回补欧元/美元、两年期期货以及五年期期货的空头仓位，”BMO Capital Markets策略师Natan Magid表示，“市场出现空头回补升势。”

周一美国债市因哥伦布日休市一天，今日是自上周五以来首个现货交易日，交易商大幅推高公债价格，令30年期公债收益率 跌至2.929%，尾盘价格升1-18/32，收益率报2.957%。

指标10年期公债 收益率盘中触及2.176%的低点，尾盘报2.20%，价格升29/32。

“盘初的跌势是补上昨日的行情，昨日现货公债市场休市，”DRW Trading策略师Lou Brien表示，“部分是因股市、部分是因埃博拉病毒，部分是因美联储将结束量化宽松政策。”

周一照常开市的美国股市周二势将结束三日连跌，标普500指数之前三日跌幅为三年来最大。

对欧元区可能重陷衰退的忧虑加重，因周二稍早德国公布的一项调查显示，10月德国分析师和投资者信心降至零以下，为近两年来首次，显示德国经济受到海外和欧元区经济疲软的冲击，同时德国经济数据疲软也影响人气。

雪上加霜的是德国经济部周二将2014年国内生产总值(GDP)成长率预估下调为1.2%(4月时预估为成长1.8%)；2015年预估为成长1.3%(4月时预估为成长2.0%)。

Brien认为，10年期公债收益率可能进一步下滑，因周二跌穿了2.20%。

“这正好处在去年年底触及的高位和整个走势的低点1.39%的中间，”Brien称，“如果该收益率今日或未来几日收在该水准之下，可能暗示将跌至2%。”(完)

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