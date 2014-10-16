美国债市：公债收益率上涨，因遭遇获利了结且美股回稳

* 30年期公债价格大跌逾一大点

* 美联储官员称有进一步购债的空间

* 上周初请失业金人数降至14年最低

路透纽约10月16日 - 美国公债价格周四下挫，在昨日大涨后遭遇获利了结，且美股回稳。

指标10年期公债 跌23/32，收益率报2.172%，昨日因对全球经济的担忧，10年期公债价格猛涨三个大点。

稍早，该收益率在海外市场一度跌穿2%，但仍高于周三触及的17个月低点。

“债市出现对昨日的走势的获利回吐，”RBS Securities美债策略师Tyler Tucci表示，“看来我们已经到了一个水准，10年期公债收益率在2%不再令人提得起兴趣，无论市场认为宏观经济未来形势如何。”

全球股市 周四缩减跌幅，但仍下滑，美股扭转稍早大跌，收盘变动不大。

周三暴涨逾五个大点的30年期长债 周四也一度走强，之后回软，尾盘挫1-17/32，收益率报2.955%，周三收报2.916%。

周四长债成交活跃，但仍不及周三的成交水准。较短期公债也遭抛售，跌幅最大的是七年期和五年期公债。

在圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储可能希望考虑维持购债计划以扶助经济后，美国公债价格下滑。

“美国通胀预期在下降，这是央行无法忽视的，”布拉德对彭博电视表示，“我们必须确保通胀和通胀预期维持在我们目标水准附近。”

稍早美国劳工部报告，上周初请失业金人数减少2.3万，经季节调整为26.4万，为2000年来最低。

“美国数据基调改善以及联储官员的措辞更为温和，看来已经使紧绷的神经有所放松，”道明证券分析师Millan Mulraine对客户表示。(完)

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