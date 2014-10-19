重温稿-美国债市：公债价格下滑，因股市上扬及消费者信心改善

* 公债收益率连升第二日

* 美股和欧股大涨

* 美国消费者信心为2007年来最佳

路透纽约10月17日 - 美国公债价格周五连跌第二日，扭转本周稍早的升势，因一美国消费者信心数据跳升，且美股和欧股大涨。

指标10年期公债 尾盘跌10/32，收益率报2.190%，盘中触及2.229%高位。因对全球经济的担忧，10年期公债价格周三猛涨三个大点。

今日美国公布的数据显示经济稳健。汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。路透调查预估为从上月的84.6下滑至84.1。

另外，美国商务部公布，美国9月房屋开工上升6.3%，年率为101.7万户(预估为100.4万户)。9月建筑许可增长1.5%，年率为101.8万户(预估为102.9万户)。而9月独栋房屋建筑许可年率则达62.4万户，为2014年5月以来最低。

“强劲的消费者信心数据加之昨日公布的初请失业金人数稳步下滑，以及圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德‘目前不要结束量化宽松政策’的言论，这三个正面因素帮助我们认识到周中的市场风暴只不过是一阵太阳雨，”Samson Capital Advisors挑战者Jonathan Lewis表示。

因担心全球经济放缓以及美国经济成长前景暗化，投资人在周二和周三大举买入避险美债。

但周五，美股反弹逾1%，MSCI全球股市指数 升1.10%。欧股也创下三年最大单日升幅。

D.A. Davidson固定收益策略师Sharon Stark表示，“感觉之前走势有些过度。”

30年期长债 跌11/32，收益率报2.958%，周四收报2.941%，盘中该收益率一度升至3.005%。

较短期公债价格也下滑，七年期公债 跌10/32，收益率报1.862%。(完)

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