美国债市：公债价格上涨，因预计欧洲拖累美国经济及联储可能推迟升息

* 思爱普业绩不佳拖累欧股，经济忧虑加重

* 指标公债收益率下滑，之前连跌五周

* 对埃博拉疫情及伊斯兰国的担忧带动避险买盘

* 美联储费希尔预计第三套量化宽松政策在10月稍晚结束－CNBC

路透纽约10月20日 - 美国公债价格周一上涨，因担心欧洲拖累美国经济，且对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能要到2015年底才会加息的预期升温。

投资人对埃博拉病毒扩散以及中东战事持续的不安情绪也带动了避险需求，令指标公债收益率保持在2%上方不远处。

“埃博拉病毒扩散的恐慌以及伊斯兰国势力的扩张都令市场不安情绪加重，带动了对公债的买盘，”R.W. Pressprich & Co.公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示。

短期利率期货走势暗示交易商预计美联储要到明年底才会升息。

“我们感觉美联储最早也要到明年第四季才会对利率采取行动。”SEI固定收益资产管理部门主管Sean Simko称。

上周市场交投动荡，一些美联储官员暗示联储可能希望考虑延长第三套量化宽松政策(QE3)执行的时间，以支撑经济。这些言论令市场意外，因市场普遍认为美联储将在10月28-29日货币政策会议上结束QE3。

周一稍早，达拉斯联储总裁费希尔向CNBC电视表示，上周的市场动荡不会阻止美联储结束QE3。

另外，德国企业软件生产商思爱普 下调盈利预估，加上近期欧元区经济数据疲弱，对欧元区最大经济体经济韧性的担忧加重。这拖累欧股下挫，引发了盘初对避险美债的买盘。

随之美股摆脱IBM 令人失望的业绩影响，三大股指由跌转升，公债收益率也从稍早的日低反弹。

指标10年期公债 尾盘升5/32，收益率报2.178%，较上周五尾盘跌2个基点。10年期公债收益率稍早跌至2.160%。

午后盘中，美股标普500指数 升0.6%，道琼工业指数 微幅上涨，稍早两个指数分别下滑0.2%和0.7%。

10年期公债收益率之前连跌五周，根据路透数据，这追平了去年12月底至今年1月的跌势。

上周三，10年期公债收益率挫至16个月低点1.865%，因对全球经济成长的担忧引发对美国公债的买盘。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-09/32 (+02/32) 0.351

五年期公债 101-23/32 (+04/32) 1.392

10年期公债 101-23/32 (+06/32) 2.179

30年期公债 103-11/32 (+08/32) 2.956(完)

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