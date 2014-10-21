美国债市：公债价格走低，因中国成长数据和欧洲央行考虑购买公司债

* 中国第三季成长率为2009年以来最慢，但不及预期疲弱

* 欧洲央行考虑购买公司债以扶助欧元区经济-路透

* 欧洲股市劲扬削弱了美国公债的避险吸引力

* 美国成屋销售9月增长2.2%，高于预期

路透纽约10月21日 - 美国公债价格周二走低，因中国成长数据略强于预期，且有报道称，欧洲央行可能购买欧元区公司债，部分缓解了对全球经济成长的忧虑，并削弱了低风险公债的吸引力。

欧洲央行考虑购买公司债的消息带动欧洲股市在周一走低后反弹，另外，苹果 公布强劲业绩后美股劲扬，这也令美国公债承压。

今日公布的数据显示，美国9月成屋销售增长2.4%，强于预期，部分缓解了对美国经济成长失去动能的担忧。

不过，分析师称，对全球成长迟滞的担忧持续，以及对埃博拉病毒扩散以及中东地区伊斯兰国家冲突的忧虑盘初限制了美国公债的卖盘。

“全球经济状况并不像预期的那么糟。欧洲央行的消息拖累公债从日高回落，”Cantor Fitzgerald的美国公债策略师Justin Lederer表示。

中国国家统计局周二公布，三季度GDP同比增长7.3%，为2009年首季以来最慢增速，但略高于路透调查预估中值7.2%；环比则增长1.9%。中国政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。 不过，周二公布的其他数据巩固了，中国经济成长正在放缓的观点。

在交易商臆测中国政府为实现成长目标将采取何种举措之时，消息人士告诉路透，欧洲央行正考虑购买公司债来刺激欧元区经济成长，以避免通缩。一位欧洲央行发言人表示，央行尚未就购买公司债作出决定。

在其他主要央行寻求提振经济的途径之时，近几天数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员呼吁，在考虑升息时应有耐心，因国内通胀仍低于联储设定的2%的通胀目标。

“他们并不急于升息。我们预计，美联储将在明年第三季升息，也可能在第四季，”Thompson, Siegel & Walmsley的投资组合经理William Bellamy表示。

利率期货暗示，交易商预期美联储将在明年底升息。

另外，在上周三大幅震荡，30年期公债价格一度大涨6个大点后，投资者不愿在下周二和周三美联储政策会议前大举押注。

公开市场，指标美国10年期公债价格 回落6/32，收益率报2.208%，较周一上扬2.3个基点。10年期公债收益率早盘触及2.225%的高位。

上周三，10年期公债收益率重挫至16个月低位1.865%，因对全球成长的不安促使投资者纷纷买入公债，回补空头头寸。(完)

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