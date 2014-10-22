更正-美国债市：公债价格下滑，因消费者物价指数显示通胀小涨

(更正：标题“通胀迟滞”改为“通胀小涨”；正文第七段“2.5%的一周高位“改为“2.25%的一周高位”)

* 美国9月CPI小涨0.1%，8月为下滑

* 较长期公债收益率升至一周最高，30年期公债收益率升穿3%

* 周四供应前，TIPS损盈平衡通胀率短暂上升

路透纽约10月22日 - 美国公债价格周三连续第二日下滑，因数据显示9月美国消费者物价小幅反弹，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟明年升息计划的押注有所降温。

对美国去通胀和欧洲出现通缩的担忧令市场预期美联储将维持近零利率政策更长时间，以支撑在正常水准之下的经济复苏。

下周二和周三，美联储将举行货币政策会议。

美国劳工部周三公布，美国9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为持平)。9月CPI较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.6%)。9月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%)，较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.7%)。

“数据有些令人鼓舞，经济中有一些健康的通胀压力，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail表示。

美联储官员一直坚持的国内通胀目标在2%。

数据引发对美国公债的卖压，指标10年期公债 收益率升至近2.25%的一周高位，30年期公债收益率 盘初升穿3%。

一周前，10年期公债收益率曾触及16个月低点1.865%，因对全球经济成长的担忧刺激了对美国公债的空头回补买盘。

9月的CPI报告也扶助通膨保值债券(TIPS)，TIPS同传统公债的收益率差，即TIPS损盈平衡通胀率扩阔，上周市场跌势中该收益率差曾触及2011年来最窄。

10年期TIPS损盈平衡通胀率 收盘变动不大，报1.91%，稍早一度升至1.94%。

根据CME FedWatch，利率期货走势显示，交易商一度认为美联储可能在明年9月升息的几率在44%，之后回落至40%，周二为42%。

TIPS的反弹面临短期阻力，因美国财政部周四将发售70亿美元30年期TIPS。

二级市场，指标10年期公债跌7/32，收益率报2.232%，升2个基点。

30年期公债跌11/32，收益率升2个基点，报3.004%。(完)

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