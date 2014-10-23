美国债市：公债收益率攀升至约两周最高，因美股大涨及美国和海外数据强劲

* 美国续领失业金人数降至2000年底来最低

* 欧洲和中国制造业数据显示略有改善

* 30年期TIPS标售需求疲弱，推高收益率至日高

* 纽约一医护人员出现感染埃博拉病毒症状的报道尾盘激活买盘

路透纽约10月23日 - 美国公债收益率周四上扬，至约两周最高，因海外公布的制造业数据改善，令对年底全球经济放缓的不安情绪降温，引发股市大涨及避险公债需求降低。

美国纽约市卫生局周四表示，一家纽约市医院正对一名医护人员进行埃博拉病毒测试，这位病人从西非回到美国，出现发烧和胃肠不适等症状。 消息尾盘激活对公债的避险买盘，将收益率从日高拉回。

指标公债收益率势将连升第三日，至2.25%之上，因美国公布的数据显示截至10月11日该周续领失业金人数降至235万，为2000年12月来最低。

美国领取失业金的人数不断减少，暗示其中部分可能已经找到工作，就业市场正在增强。

分析师表示，周四公布的其他数据基本上支持了美国经济温和扩张的观点，这还不足以确保美国联邦储备理事会(FED/美联储)在2015年中前升息。

稍早，欧洲和中国公布的民间制造业活动数据也显示10月初有小幅改善。

在这种经济背景下，良好的企业业绩推高美股，标普500指数 收高1.23%。

尽管投资人信心改善，但一些分析师表示，市场仍谨慎。

“这只是暂时缓解了压力，而不是对全球经济成长重燃了乐观情绪，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。

指标10年期公债 跌15/32，收益率升5.5个基点，报2.284%。

自上周三，10年期公债收益率触及16个月低点1.865%后已经回升了约40个基点。

30年期公债 大跌1-1/32，收益率报3.053%，较周三尾盘升5.0个基点。

在财政部标售70亿美元30年期通膨保值债券(TIPS)需求疲弱后，30年期公债价格午后一度大跌1-14/32。

此次续发的TIPS得标利率为0.985%，为去年2月来可比标售中的最低，但较交易商原本预期的要高逾2个基点。

自9月来TIPS表现一直不佳，因投资人担心美国的去通胀情况。上周TIPS同传统公债的收益率差曾触及2011年来最低，本周小幅反弹。

“该市场过去几个月一直受压。防护通胀的需求不大，”LPL Financial固定收益策略师Anthony Valeri表示。

下周美国财政部将发售930亿美元定息债券和150亿美元两年期浮息公债。(完)

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