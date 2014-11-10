美国债市：公债价格下滑，在新债供应前遭遇获利回吐

* 交易商对近期升势获利了结
* 美联储就业市场状况指数缓和市场忧虑
* 美国财政部发售260亿美元三年期公债，需求稳健
* 本周共有660亿美元新债供应
路透纽约11月10日 - 美国公债价格周一下滑，因市场认为上周五升势过度，而交易商也售出一些美国公债，为本周660亿美元新债供应作准备。
交易商在盘初公债延续了上周五的升势后出货。分析师表示，交易商认为在上周五美国公布逊于预期的10月就业增长和薪资数据后公债市场的升势过大。
“这是对上周五走势的反转，”美银美林美国利率策略部门主管Priya Misra表示，她谈及近期升势时称“这不符合基本面的情况。”
分析师表示，周一美联储发布的10月月度就业市场状况指数持平在4.0水准，也缓和了一些担忧。
交易商也在抛售公债，为本周的新债供应预留空间。周一，美国财政部发售了260亿美元三年期公债，分析师称需求稳健，投标倍数为3.18，略低于过去四次均值3.25。
财政部周三将发售240亿美元10年期公债，周四将发售160亿美元30年期公债。
分析师表示，在周二退伍军人纪念日市场假期前，交易商为了中和看涨仓位和降低风险，也进行了一些获利了结。
“在10月15日后，没有人希望持仓度过周末或假期，”巴克莱美国公债交易部门主管Chris McReynolds表示。10月15日交易商出脱空头仓位，大举买入美国公债，拖累指标公债收益率跌穿2%。
指标10年期公债 尾盘跌13/32，收益率报2.36%，盘初触及约两周低点2.273%。
30年期公债 尾盘跌28/32，收益率报3.09%，三年期公债 跌4/32，收益率报0.97%。
美股小幅收高，标普500指数 收高0.31%，刷新纪录收盘高位。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-22/32 (-02/32) 0.539
五年期公债 99-11/32 (-07/32) 1.640
10年期公债 100-04/32 (-14/32) 2.360
30年期公债 100-20/32 (-29/32) 3.093(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)