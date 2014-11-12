美国债市：公债价格多数持稳，新债标售后抹去早盘的涨幅

* 美国标售240亿美元10年期公债，需求平平

* 美国周四将标售160亿美元30年期公债

* 公债供应抹去了稍早的价格涨幅

路透纽约11月12日 - 美国公债价格周三多数基本持平，抹去早盘的涨幅，之前债市吸收了240亿美元的10年期新债供应。

分析师称，今日进行的10年期指标公债标售需求平平。他们表示，标售结束后的价格表现显示，有足够的买家在标售前从交易商手中购买了公债。

“今日的卖盘在最后时刻浮现，因新债供应所致，”TD Securities驻纽约的策略师Richard Gilhooly表示，“隔夜市场的所有涨幅消失殆尽，卖盘和卖盘旗鼓相当。”

今日标售的投标倍数为2.52，与10月标售的需求状况一致，为2013年8月以来最低。本周财政部共计标售660亿美元新债，今日为第二批，周四还将标售160亿美元30年期新债。

分析师将公债价格稍早上扬归因于交易商在周二市场因假休市后重新进场。周一市场交投清淡。他们表示，因对欧洲经济疲弱的忧虑挥之不去，投资者买入美国公债避险。

俄罗斯与乌克兰局势再度趋紧引发市场忧虑，这也支撑了早盘对美国公债的需求，法国兴业银行驻纽约的公债交易员Sean Murphy表示。

乌克兰周三表示，重新在东部部署军力，因担心分离主义者将会发动新的军事攻击，尽管俄罗斯否认派军支持乌克兰反叛武装。

指标10年期公债 价格尾盘回落2/32，收益率报2.37%，周一尾盘报2.36%。30年期公债 价格尾盘跌4/32，收益率报3.1%，高于周一尾盘的3.09%。

较短期公债收益率基本持平，三年期公债收益率 尾盘报1%。

美股道指和标普500指数周三小跌，结束之前连续五日收位创纪录新高的势头，因能源股和公用事业股下跌，不过，Nasdaq指数攀升，因苹果收位创纪录最高。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-22/32 (-) 0.543

五年期公债 99-10/32 (-01/32) 1.646

10年期公债 100-03/32 (-02/32) 2.366

30年期公债 100-19/32 (-04/32) 3.094(完)

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