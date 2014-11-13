美国债市：新债供应后公债价格小涨，市场关注明日零售销售数据

* 美国财政部完成本周660亿美元公债标售

* 30年期公债标售需求疲弱

* 交易商关注周五美国公布的零售销售数据

路透纽约11月13日 - 美国公债价格周四小涨，在本周660亿美元新债标售结束后，一些买家回场，但在周五美国公布零售销售数据前投资人较犹豫，限制了升幅。

美国财政部今日标售160亿美元30年期公债，为本周新债供应的最后一笔。今日标售需求疲弱，认购倍数仅为2.29，为5月来最低。

“30年期公债标售一结束，市场就松了口气，出现了一些买盘，”DRW Trading策略师Lou Brien表示。

分析师表示，在周四最后一笔30年期公债标售后，交易商以略低的价格买入公债，因本周标售需求温和至疲弱。

不过在零售销售数据发布前，交易商不敢持有更大的多头仓位。路透访查的分析师预计，10月零售销售增加0.2%，9月为下滑0.3%。

法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示，鉴于零售销售数据对美国第四季国内生产总值(GDP)的影响，市场密切关注。

公债收益率陷于窄幅区间内。指标10年期公债收益率9月19日一度高见2.66%，目前仍低于该水准，分析师称部分因欧洲经济数据疲弱。

分析师表示，周四美联储主席叶伦的讲话基本上对公债价格没有什么影响，因没有谈及美国货币政策。美国今日公布的数据显示上周初请失业金人数增幅略高于预期，但交易商不以为然。

指标10年期公债 价格尾盘升4/32，收益率报2.35%，周三尾盘报2.37%。30年期公债 价格尾盘升4/32，收益率报3.07%，周三尾盘报3.08%。

美股道指和标普500指数周四小幅收高，尽管能源股跟随油价大跌。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (+ 1/32) 0.523

五年期公债 99-12/32 (+ 2/32) 1.630

10年期公债 99-3/32 (+ 4/32) 2.352

30年期公债 100-28/32 (+ 1/32) 3.080(完)

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