重温稿-美国债市：美国长债价格连升第三日，受低通胀扶助

* 美国零售销售和消费者信心指数优于预期

* 但低通胀数据带动对长债的买盘

路透纽约11月14日 - 美国长期公债价格周五连升第三日，因机构买家对美国通胀温和放心，认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)会维持较低利率更长时间，遂追捧公债。

10年期公债和30年期公债连升第四周，反映出美国经济稳步复苏。

“美国的低通胀预期促进了对长债的买盘，”Action Economics全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示。

周五公布的数据显示，美国人对长期通胀的预期下滑，且另一份报告显示10月进口物价回落1.3%，因油价下滑及美元强劲令外国商品价格降低。

美国商务部公布，10月零售销售上升0.3%，优于预期的0.2%。

尾盘指标10年期公债 价格升6/32，收益率报2.32%，周四尾盘报2.34%。五年期公债 升2/32，收益率报1.60%，盘中一度升至一周高位1.667%。

30年期公债 价格尾盘升18/32，收益率报3.04%，周四尾盘报3.08%。

海外买家看好美债收益率高于欧洲公债收益率的优势。德国10年期公债收益率 小跌至0.79%，尽管欧元区经济成长数据优于预期。

整体而言，尽管美国经济数据相对强劲，但收益率仍在窄幅区间内。CRT Capital公债策略部门主管David Ader表示，这显示市场“仓位平衡”。

“这说明了什么？这说明市场对联邦基金利率还有一年时间才会升至50个基点或略高感到满意，”Ader称。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (+) 0.516

五年期公债 99-16/32 (+03/32) 1.607

10年期公债 99-12/32 (+07/32) 2.322

30年期公债 99-03/32 (+18/32) 3.046(完)

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