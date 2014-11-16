重温稿-美国债市：美国长债价格连升第三日，受低通胀扶助

标题新闻：美国众议院筹款委员会主席称该委员会将在下周开始对共和党税改提议举行听证会
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* 美国零售销售和消费者信心指数优于预期
* 但低通胀数据带动对长债的买盘
路透纽约11月14日 - 美国长期公债价格周五连升第三日，因机构买家对美国通胀温和放心，认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)会维持较低利率更长时间，遂追捧公债。
10年期公债和30年期公债连升第四周，反映出美国经济稳步复苏。
“美国的低通胀预期促进了对长债的买盘，”Action Economics全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示。
周五公布的数据显示，美国人对长期通胀的预期下滑，且另一份报告显示10月进口物价回落1.3%，因油价下滑及美元强劲令外国商品价格降低。
美国商务部公布，10月零售销售上升0.3%，优于预期的0.2%。
尾盘指标10年期公债 价格升6/32，收益率报2.32%，周四尾盘报2.34%。五年期公债 升2/32，收益率报1.60%，盘中一度升至一周高位1.667%。
30年期公债 价格尾盘升18/32，收益率报3.04%，周四尾盘报3.08%。
海外买家看好美债收益率高于欧洲公债收益率的优势。德国10年期公债收益率 小跌至0.79%，尽管欧元区经济成长数据优于预期。
整体而言，尽管美国经济数据相对强劲，但收益率仍在窄幅区间内。CRT Capital公债策略部门主管David Ader表示，这显示市场“仓位平衡”。
“这说明了什么？这说明市场对联邦基金利率还有一年时间才会升至50个基点或略高感到满意，”Ader称。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-23/32 (+) 0.516
五年期公债 99-16/32 (+03/32) 1.607
10年期公债 99-12/32 (+07/32) 2.322
30年期公债 99-03/32 (+18/32) 3.046(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
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“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)