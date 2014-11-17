美国债市：美国公债价格下滑，关注本周美联储货币政策会议记录

* 日本经济意外滑入衰退，一度提振美国公债

* 美国工业生产数据疲弱，但整体还算稳健

* 投资人为本周美联储会议记录作准备

* 欧洲央行总裁德拉吉称准备采取进一步行动

路透纽约11月17日 - 美国公债价格周一下滑，投资人对由日本疲弱经济数据引发的升势获利了结，本周稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布最近一次货币政策会议记录。

市场人士预计美联储会议记录将显示对美国经济的乐观看法会令联储仍保持在明年某个时点升息的预期不变。

“美国公债全年一直强劲，在日本公布GDP数据后，出现了一些买盘，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示。

“但因美联储即将发布会议记录，公债收益率从低点略有反弹。鉴于美国近期公布了一波颇为亮丽的数据，美联储对通胀态度温和的可能性真的不大。”

美国周一公布10月工业生产逊于预期，下滑0.1%，但同日本公布的国内生产总值(GDP)数据相比，美国数据已经算不错了。日本公布7-9月国内生产总值(GDP)环比年率为意外下滑1.6%，分析师原预期成长2.1%。

第二季日本经济已经萎缩7.3%，受上调销售税拖累。

“整体而言，美国经济要比其他国家的经济好太多，”Kohli称。

在欧洲央行总裁德拉吉周一表示，该行愿意购买更多债券刺激迟滞的欧元区经济后，美国公债也遭遇抛售。德拉吉的讲话提升了市场的风险意愿，带动了对德债的卖盘，并波及到美债。

“抛售主要因德拉吉的讲话，”Cantor Fitzgerald美国公债分析师Justin Lederer表示。“德债遭抛售，美债跟进，回吐了上周五的升幅。”

尾盘，指标10年期公债 价格跌5/32，收益率报2.33%，周五尾盘报2.32%。五年期公债 跌3/32，收益率报1.62%。

30年期公债 价格尾盘跌10/32，收益率报3.06%，周五尾盘报3.05%。

-----------------------2007 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 0.512

五年期公债 99-13/32 (-03/32) 1.625

10年期公债 99-07/32 (-05/32) 2.338

30年期公债 98-27/32 (-11/32) 3.059(完)

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