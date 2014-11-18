美国债市：美国公债收益率下滑，之前公布的美国生产者物价数据温和

* 美国生产者物价指数(PPI)意外上升，但核心PPI保持温和

* 德债收益率接近纪录低点也令美债收益率承压

路透纽约11月18日 - 美国公债收益率周二下滑，此前一核心通胀指标显示上月物价仅温和上升，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可以不用急于升息。

在美国公布生产者物价指数(PPI)后，公债收益率大跌，但之后从低点小幅反弹，显示市场走势缺乏明确方向。

德债收益率徘徊在纪录低点附近也令美债收益率承压，指标10年期美债收益率在过去四日中有三日下滑。

美国劳工部周二公布，美国10月最终需求PPI较前月意外上升0.2%，不过扣除食品、能源与贸易的核心PPI较前月仅上升0.1%。

“整体PPI数据小幅增长，但我认为投资人将观望这是否渗透到消费者层面，所以我们将拭目以待周四公布的消费者物价指数，”U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman表示，“那是判断通胀压力更精确的指标。”

尾盘，指标10年期公债 升4/32，收益率报2.32%，周一尾盘报2.34%，五年期公债 升2/32，收益率报1.61%。

Heckman还指出，梅西百货和家得宝等部分美国零售商公布的销售报告有好有坏，对今年圣诞零售季表现是否会强劲有一些疑虑。

“零售商的销情充其量算是还可以，数据没有惊喜，”他表示。

30年期公债 升7/32，收益率由3.06%降至3.04%。

CRT Capital公债策略部门主管David Ader表示，尽管和欧元区及日本相比，美国经济状况看上去不错，但这些国家和地区的货币政策反映出他们的经济都无法独善其身。

“这可能有助于解释为什么收益率总体仍保持这么低，拿美国来说，这反映出全球的影响即便没有美国国内因素来得那么大，起码也是差不多，”Ader称。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (+) 0.508

五年期公债 99-15/32 (+03/32) 1.610

10年期公债 99-12/32 (+05/32) 2.322

30年期公债 99-04/32 (+09/32) 3.045(完)

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