美国债市：美国公债收益率攀升，因会议记录显示美联储仍在升息轨道上

* 10月美国独栋屋开工连续第二个月增长

* 美联储会议记录基调被视为略偏温和

路透纽约11月19日 - 美国公债收益率周三上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日公布的会议记录没有改变市场对美国明年升息的观点。

野村证券美国利率策略部门主管George Goncalves指出，在会议记录主要内容显示基调略偏温和后，公债收益率一度缩减涨幅。

但很快收益率开始再度上升，显示投资人并未从美联储会议记录中获得任何停止抛售的强劲动力。

会议记录显示，经过争论，美联储的政策制定者选择不发布反映出金融市场动荡和全球经济趋弱的声明。

“整体而言，美联储在10月29日会议后发布的声明基调意外强硬，但这一基调并未在今日的会议记录中得以体现，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

“尽管此次会议记录并未提供新的新闻或细节，但基调没有许多人士原本预期得那么强硬令公债收益率和美元在会议记录发布后短暂小跌。”

中国电商巨头阿里巴巴预计发售80亿美元公司债也令美国公债承压。资产管理公司卖出美国公债，为阿里巴巴的公司债预留空间。

阿里巴巴计划发售最多七批公司债，包括三年期、五年期、七年期、10年期和20年期定息债以及三年期和五年期浮息债。

尾盘，指标10年期公债 跌8/32，收益率报2.35%，周二尾盘报2.32%，五年期公债 跌4/32，收益率报1.64%。

30年期公债 跌15/32，收益率由3.04%升至3.07%。

在美国公布10月美国独栋屋开工连续第二个月增长，建筑许可触及六年半高位，表明美国楼市继续复苏后 ，指标10年期公债和30年期公债收益率稍早触及日高。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (-01/32) 0.525

五年期公债 99-11/32 (-05/32) 1.640

10年期公债 99-03/32 (-09/32) 2.354

30年期公债 98-20/32 (-16/32) 3.071(完)

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