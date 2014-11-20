美国债市：全球数据疲弱带动美国公债价格小涨，但阿里巴巴发债限制升幅

* 美国核心CPI上升，扶助公债收益率盘初上升

* 中国和欧洲数据打压市场

* 阿里巴巴发售公司债限制美国公债升幅

路透纽约11月20日 - 美国公债价格周四小涨，因在中国和欧洲发布疲弱制造业数据后，投资人担心全球经济成长，遂在公债中寻求避险。

美国公布的数据显示，上月核心通胀压力上升、上周初请失业金人数减少以及成屋销售强劲，一度扶助公债收益率小升。但欧洲和中国公布的数据疲弱，盖过了美国数据强劲的影响。

在美国公布10月核心消费者物价指数(CPI)升0.2%，为五个月最大升幅后，10年期和30年期公债收益率从日低反弹。另一份报告显示，上周美国初请失业金人数连续第10周保持在30万关口之下。

“一份通胀报告无法全面掩盖中国、日本和欧洲的不利情况，而且我们肯定也要等着看这将形成一种趋势，还是只是一个个案，”RBS Securities美国公债策略师Tyler Tucci表示。

午后，美国指标10年期公债 升4/32，收益率报2.33%，周三尾盘报2.36%，30年期公债 升8/32，收益率由3.07%降至3.05%。

美国周四标售的130亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)需求强劲，也提振了公债的升势。海外需求占比高达62.4%，扶助此次标售录得2.57的认购倍数。

“近期TIPS表现逊色看来已经开始吸引一些买兴，特别是鉴于今早才公布优于预期的CPI数据，”野村证券美国利率策略部门主管George Goncalves表示。

“不过，我们不会过分兴奋，因进入冬季月份，整体通胀依我们看仍较低。”他表示。

阿里巴巴发售80亿美元公司债，吸引了约550亿美元的认购，这限制了美国公债的升幅。资产管理公司抛售美国公债，为阿里巴巴的新债供应预留空间。

-----------------------1950 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (+ 1/32) 0.513

五年期公债 99-13/32 (+ 2/32) 1.627

10年期公债 99-8/32 (+ 4/32) 2.336

30年期公债 98-31/32 (+ 8/32) 3.054(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价