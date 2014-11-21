美国债市：欧洲央行总裁德拉吉讲话后长债收益率下滑

* 德拉吉称准备采取更多措施提振迟滞的经济

* 但走势仍基本上呈横向整理

* 市场为下周大量供应作准备

路透纽约11月21日 - 美国长期公债收益率周五在清淡交投中下滑，跟随欧元区公债走势，因此前欧洲央行总裁德拉吉表示，央行准备采取更多措施提振迟滞的经济。

美国公债从欧洲市场获得指引，德拉吉的讲话提振欧元区公债，将爱尔兰、意大利和奥地利等多国公债收益率拉至纪录新低。

美国公债价格上涨，尽管美股走强，通常这会吸引投资人从债市转投股市。受德拉吉讲话及中国意外降息，缓和了投资人对全球经济成长放缓的担忧带动，股市上扬。

德拉吉表示，若低通胀持续，欧洲央行已经准备好迅速采取行动。他说，“如果在当前趋势中，我们的政策效果不足以达到目标，或者通胀前景面临的更多风险成为现实，那么我们将加大干预力度并拓展干预渠道，必要时适度调整资产购买的规模、节奏和结构。”

中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

“今日两个因素主导，”Cantor Fitzgerald美国公债分析师Justin Lederer表示，“一方面有德拉吉的讲话，收益率下滑，但在中国降息后，公债价格回落。所以市场反应不一。”

尾盘，美国指标10年期公债 升4/32，收益率报2.31%，周四尾盘报2.34%。

法国农业信贷利率策略部门全球主管David Keeble表示，目前共同的主题仍是在某些水准买入美国公债。

“客户将设定目标，当收益率触及2.40%时再度买入美国公债。”

30年期公债 升17/32，收益率由3.05%降至3.02%。

Cantor的Lederer表示，长债需求受到低通胀环境支撑。

下周将有大量供应进场，美国财政部将标售280亿美元两年期公债，130亿美元浮息债券，350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。

-----------------------2015 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (+) 0.505

五年期公债 99-15/32 (+02/32) 1.611

10年期公债 99-13/32 (+05/32) 2.317

30年期公债 99-17/32 (+18/32) 3.024(完)

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