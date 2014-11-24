美国债市：美国公债价格小涨，因两年期公债标售需求强劲且月底买盘

* 两年期公债标售认购倍数高

* 在美国感恩节假期前成交量低

* 月底买盘支撑价格

路透纽约11月24日 - 美国公债价格周一小涨，今日标售的两年期公债获得强劲认购，且月底前有需求，但成交低迷以及缺乏影响市场的经济数据限制了升幅。

今日美国财政部标售280亿美元两年期公债，认购倍数达到3.71，为12月来最高，拖累指标10年期公债和30年期公债收益率跌至一周低点。

“肯定很难将之解读为受美联储政策强硬基调影响，”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen谈及周一公债标售获强劲认购时表示。

短债价格预计最易受到倍受期待的美联储升息影响。

“鉴于假日将至以及缺乏经济数据，参与度和对抗价格走势的意愿有限，”他在评论标售后各种年期公债价格小涨的走势时表示。

美国财政部本周还将标售130亿美元两年期浮息公债，350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。美国公债市场周四因感恩节假期休市。

分析师还表示，在月底前有一些对美国公债的需求，因投资者寻求在月底调整其投资组合。

公债收益率仍陷于近期的狭窄区间内，因缺乏重要的经济数据，或有关美联储政策的线索，Janney Montgomery Scott LLC的首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

指标10年期公债 价格尾盘上扬3/32，收益率跌至2.30%，上周五报2.32%，徘徊在一周低位附近。美国30年期公债价格 尾盘上扬4/32，收益率从上周五的3.02%回落至3.01%，也徘徊在一周低位附近。

两年期公债价格 尾盘基本持平，收益率报0.5%。

美国股市周一收高，因寄望中国在必要时将进一步放宽货币政策，而购并交易继续令交易商关注，尽管成交低于均值。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (+01/32) 0.497

五年期公债 99-17/32 (+02/32) 1.601

10年期公债 99-17/32 (+04/32) 2.303

30年期公债 99-22/32 (+03/32) 3.017(完)

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