美国债市：长债收益率触及逾一个月最低，因五年期公债标售和一大规模买盘

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 分析师称有一大规模30年期公债买盘
* 五年期公债标售需求强劲
* 海外公债收益率触及纪录低位支撑对美国公债的需求
路透纽约11月25日 - 美国公债收益率周二走低，长期公债收益率触及逾一个月最低，因美国五年期公债标售需求强劲，以及出现一单大规模长债买盘。
分析师称，月底公债买盘提振对350亿美元五年期公债标售的需求。收益率之前已经走低，因海外公债收益率触及纪录低位，促使更多买家进入美国公债市场。
“较之其他主权固定收益投资工具，这是投资者给美国公债的信任投票，”RBS证券美国公债策略师Tyler Tucci在谈到公债标售需求强劲时表示。他说，这样的强劲需求导致其他年期的公债收益率纷纷走低。
标售的总投标倍数为2.91，为3月以来最高。
分析师称，1906 GMT，公债期货和iShares 20年以上公债上市交易基金(ETF)的成交量突然增加可能是因一单大规模ETF买盘所致。
美国30年期公债价格 收益率盘中降至10月22日来最低的2.964%，指标10年期公债 收益率触及约一个月最低的2.26%。
“这是一笔规模非常大的交易，”BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示。
美国商务部美公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.9%，预估为成长3.3%，前值为增长3.5%。 之后美国公债收益率在早间交易中一度上涨。
10年期公债尾盘升14/32，收益率报2.26%，周一尾盘报2.31%。30年期公债升一个大点，收益率由3.02%降至2.97%。
五年期公债 升5/32，收益率报1.57%，接近标售后触及的一周低点1.568%。
美国股市周二收盘变动不大，尽管美国第三季经济增幅胜预期，但疲弱的消费者信心和房价数据令主要股指陷于窄幅区间内。
-----------------------2114 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.520
五年期公债 99-22/32 (+05/32) 1.568
10年期公债 99-30/32 (+14/32) 2.259
30年期公债 100-22/32(+1-01/32) 2.965(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译/审校 母红/李军)
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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