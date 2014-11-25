美国债市：长债收益率触及逾一个月最低，因五年期公债标售和一大规模买盘

* 分析师称有一大规模30年期公债买盘

* 五年期公债标售需求强劲

* 海外公债收益率触及纪录低位支撑对美国公债的需求

路透纽约11月25日 - 美国公债收益率周二走低，长期公债收益率触及逾一个月最低，因美国五年期公债标售需求强劲，以及出现一单大规模长债买盘。

分析师称，月底公债买盘提振对350亿美元五年期公债标售的需求。收益率之前已经走低，因海外公债收益率触及纪录低位，促使更多买家进入美国公债市场。

“较之其他主权固定收益投资工具，这是投资者给美国公债的信任投票，”RBS证券美国公债策略师Tyler Tucci在谈到公债标售需求强劲时表示。他说，这样的强劲需求导致其他年期的公债收益率纷纷走低。

标售的总投标倍数为2.91，为3月以来最高。

分析师称，1906 GMT，公债期货和iShares 20年以上公债上市交易基金(ETF)的成交量突然增加可能是因一单大规模ETF买盘所致。

美国30年期公债价格 收益率盘中降至10月22日来最低的2.964%，指标10年期公债 收益率触及约一个月最低的2.26%。

“这是一笔规模非常大的交易，”BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示。

美国商务部美公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.9%，预估为成长3.3%，前值为增长3.5%。 之后美国公债收益率在早间交易中一度上涨。

10年期公债尾盘升14/32，收益率报2.26%，周一尾盘报2.31%。30年期公债升一个大点，收益率由3.02%降至2.97%。

五年期公债 升5/32，收益率报1.57%，接近标售后触及的一周低点1.568%。

美国股市周二收盘变动不大，尽管美国第三季经济增幅胜预期，但疲弱的消费者信心和房价数据令主要股指陷于窄幅区间内。

-----------------------2114 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.520

五年期公债 99-22/32 (+05/32) 1.568

10年期公债 99-30/32 (+14/32) 2.259

30年期公债 100-22/32(+1-01/32) 2.965(完)

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