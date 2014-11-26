美国债市：公债收益率走低，因美国数据不佳和欧元区公债收益率保持在低位

* 美国数据弱于预期

* 欧洲央行副总裁暗示央行可能在明年首季决定是否购买公债

* 七年期公债标售需求强劲

路透纽约11月26日 - 美国指标公债收益率周三触及逾一个月最低，长期公债收益率连续第二日触及逾一个月低位，因美国经济数据弱于预期，且欧洲公债收益率继续保持在低位。

今日公布的一系列美国数据令人失望，支持对公债的避险买盘。分析师称，数据为美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持利率在低位提供了更充分的理由，且在周四感恩节前市场成交清淡，使这些数据所造成的影响被放大。

“(数据)巩固了美联储短期内不会升息的观点，”Williams Capital Group固定收益产品销售和交易部主管David Coard表示。

美国商务部周三公布，美国10月个人支出较前月增加0.2%，而不包括飞机的10月非国防耐久财(耐用品)订单较前月回落1.3%，这两项数据均不及路透调查得出的预期。

美国劳工部称，最近一周初请失业金人口增至31.3万人，高于预期，而房屋销售和消费者信心数据也令人失望。

指标10年期公债收益率盘中降至10月23日以来最低2.2289%，30年期公债收益率触及10月21日以来最低2.9369%。

欧元区公债收益率徘徊在纪录低位附近，之前欧洲央行副总裁表示，央行可能在明年第一季决定是否开始购买公债。

“他的讲话更加明确地反应出央行想要祭出更多量化宽松举措，”法国兴业银行驻纽约的美国公债交易员Sean Murphy表示。他说，投资者认为收益率更高的美国公债值得买入。

美国财政部标售290亿美元七年期公债，总体投标倍数为2.63，为2月以来最高。分析师称，月底买盘支撑对美国公债的需求。

指标10年期公债价格 尾盘上扬7/32%，收益率报2.24%，周二尾盘为2.26%。30年期公债价格 尾盘升14/32，收益率从周二尾盘的2.97%回落之2.94%。

美国股市标普500指数 周三上扬0.18%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+) 0.516

五年期公债 99-24/32 (+04/32) 1.554

10年期公债 100-04/32 (+07/32) 2.236

30年期公债 101-05/32 (+15/32) 2.942(完)

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