美国债市：公债收益率下滑，因去通胀迹象及月底买盘

* 10年期TIPS损盈平衡通胀率降至2011年来最低

* 油价暴跌助燃去通胀前景

* 月底买盘提振美国公债

* 公债收益率连跌第二个月

路透纽约纽约11月28日 - 美国指标和长期公债收益率周五连跌第六个交易日，并创下两个月连跌，因去通胀迹象及月底买盘。

在周四石油输出国组织(OPEC)决定不减产后，美国原油期货 周五暴跌10%，结算价报每桶66.15美元。油价重挫引发的通胀下滑预期支撑了对美国公债的买盘。

10年期通膨保值债券(TIPS)损盈平衡通胀率触及2011年10月来最低，约报1.8%，低于美联储2%的通胀目标。

“10年期TIPS损盈平衡通胀率下滑，通胀压力降低，自然会导致美国公债上涨。”法国农业信贷利率衍生品策略师Jonathan Rick表示。

分析师表示，由于通胀降低令债券价格风险减小，投资人出售债券的意愿降温。五年期TIPS损盈平衡通胀率报1.52%，回到10月中的水准，当时某些美联储官员开始表达了对通胀预期下滑的担忧。

根据CME Group的Fed Watch数据，对美联储明年9月升息的预期机率降至不到50%，明年10月升息的机率为68%。

“一些美联储观察人士怀疑：可能如果物价压力继续下滑，美联储将推迟升息。”Action Economics固定收益部门董事Kim Rupert表示。

分析师表示，在周四感恩节假期后以及周五提前收盘造成的低成交量令公债买盘效应被夸大。

分析师称，月底投资组合调整买盘支撑了公债价格。美国公债收益率11月连跌第二个月。

指标10年期公债价格 尾盘上扬17/32，收益率报2.17%，周三尾盘为2.23%，今日盘中触及10月21日来最低的2.1658%。

30年期公债价格 尾盘升30/32，收益率从周三尾盘的2.94%回落至2.89%，今日盘中触及10月16日来最低的2.888%。

美国股市标普500指数 周五收低0.25%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (+03/32) 0.476

五年期公债 100-01/32 (+09/32) 1.494

10年期公债 100-22/32 (+18/32) 2.173

30年期公债 102-04/32 (+30/32) 2.893(完)

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