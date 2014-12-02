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债券 | 2014年 12月 3日 星期三 04:27 BJT

美国债市：公债价格下滑，受美股上扬及公司债交易拖累

* 股市上扬及亚马逊公司债交易打压公债价格

* 30年期公债收益率升穿3%

路透纽约12月2日 - 美国公债价格周二下滑，受美股上扬打压，且机构投资人为亚马逊 的60亿美元公司债发售作准备。

美股扭转周一的跌势，受到购并交易提振。主要股指尾盘升约0.5%。

“今日主要是受股市反弹影响，”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示。

大规模的公司债交易也令公债市场承压，Lyngen称。周一，美国公债价格结束六日连升，当日Medtronic Inc为170亿美元高级债定价。

“许多公司债发售，市场需要对冲，带来很大压力。”法国兴业银行美国公债交易员Sean Murphy表示。

为公司债交易对冲时不时会打压公债，因投资人进行所谓的“锁定利率”交易，即抛售公债，为即将购入的公司债作准备。

根据汤森路透旗下IFR，美国银行等银行预计将在周二稍晚将为60亿美元亚马逊的五批高级无担保债券定价。

在美国公布的数据显示，10月建筑支出较预期稳健后，30年期公债 收益率升穿3%，根据路透数据，尾盘30年期公债价格跌1-2/32，收益率报2.9984%。

10年期公债 跌17-1/2，收益率报2.2799%。

美国10月建筑支出录得五个月来最大按月涨幅，缓解了对第四季成长大幅放缓的担忧。另一数据显示，美国11月汽车销售意外增长，也扶助提振成长前景。 (完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
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