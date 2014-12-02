美国债市：公债价格下滑，受美股上扬及公司债交易拖累

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 股市上扬及亚马逊公司债交易打压公债价格
* 30年期公债收益率升穿3%
路透纽约12月2日 - 美国公债价格周二下滑，受美股上扬打压，且机构投资人为亚马逊 的60亿美元公司债发售作准备。
美股扭转周一的跌势，受到购并交易提振。主要股指尾盘升约0.5%。
“今日主要是受股市反弹影响，”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示。
大规模的公司债交易也令公债市场承压，Lyngen称。周一，美国公债价格结束六日连升，当日Medtronic Inc为170亿美元高级债定价。
“许多公司债发售，市场需要对冲，带来很大压力。”法国兴业银行美国公债交易员Sean Murphy表示。
为公司债交易对冲时不时会打压公债，因投资人进行所谓的“锁定利率”交易，即抛售公债，为即将购入的公司债作准备。
根据汤森路透旗下IFR，美国银行等银行预计将在周二稍晚将为60亿美元亚马逊的五批高级无担保债券定价。
在美国公布的数据显示，10月建筑支出较预期稳健后，30年期公债 收益率升穿3%，根据路透数据，尾盘30年期公债价格跌1-2/32，收益率报2.9984%。
10年期公债 跌17-1/2，收益率报2.2799%。
美国10月建筑支出录得五个月来最大按月涨幅，缓解了对第四季成长大幅放缓的担忧。另一数据显示，美国11月汽车销售意外增长，也扶助提振成长前景。 (完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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