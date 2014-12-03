美国债市：公债价格大多回稳，30年期长债收益率跌穿3%

* 公司债发售对30年期公债的压力减轻 * 交易商静待欧洲央行会议和美国就业报告 路透纽约12月3日 - 美国公债价格在连跌两日后周三变动不大，因交 易商等待欧洲央行可能进行的货币政策调整以及关键的美国就业报告。 但30年期公债收益率尾盘跌穿3%，因机构投资人出脱因亚马逊等企业 发售大规模公司债而建立的公债仓位。 为公司债交易对冲时不时会打压公债，因投资人进行所谓的“锁定利 率”交易，即抛售公债，为即将购入的公司债作准备。 “今日那些压力被释放，令市场出现更多的自然买家，”Janney Mon tgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。 根据交易商和策略师，保险商和其他传统30年期公债买家被周三徘徊 在3%附近的长债收益率所吸引。 30年期长债 收益率尾盘报2.9865%，价格升11/32。 指标10年期公债 升1/32，收益率报2.2817%。较短期公债 价格持平至小跌。 “市场走势几乎停滞，”道明证券美国利率和研究部门主管Eric Gre en表示，“在明日欧洲央行会议和周五美国公布就业报告前，市场不会有 大的行情。” 欧洲央行周四将举行货币政策会议，可能宣布购买资产、利率变动或 其他政策措施以扶助步履蹒跚的欧洲经济。 交易商也关注周五关键的月度美国就业报告，通常该报告会影响市场 。路透访查的分析师预计，11月非农就业岗位增加23万，失业率为5.8%。 在今日公布的调查显示民间就业快速增加后，美国公债价格一度转升 。 但美国劳工部周三公布，美国第三季时薪增幅被下修至1.3%，上月报 告的初估值为增长2.3%；第二季时薪增幅从上月报告的2.3%下修至0.9%。 数据显示美联储有空间，可以维持低利率一段时间。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)