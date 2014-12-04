美国债市：公债价格上扬，欧洲央行下调成长预期拖累欧元区公债走低

* 长期公债价格涨幅最大

* 10年期美债和德债收益率差收窄

* 欧洲央行称将在明年初考虑QE

路透纽约12月4日 - 美国公债价格周四上扬，而欧洲公债价格回落，之前欧洲央行总裁德拉吉称，明年初之前不会决定是否需要采取进一步行动来提振不断放缓的区内经济。

根据路透数据，30年期公债 价格上扬19/32。30年期公债本周稍早走低，因投资者在一系列高品质公司债发售前调整头寸。

公债投资者目前关注欧洲公债与收益率较高的美国公债间的巨大利差，尤其是长债间的利差，U.S. Bank Wealth Management的高级固定收益策略师Dan Heckman表示，“美国公债非常有吸引力，加之美元兑欧元不断走强，这是双本垒打。”

欧元区公债收益率反弹，进一步脱离纪录低位，因欧洲央行总裁德拉吉未宣布更多刺激计划。10年期德债 收益率报0.773%，不到10年期美国公债 收益率2.2623%的三分之一。

根据路透数据，10年期美国公债较可比德债收益率差为1.49%，周三尾盘为1.54%。

欧洲央行还调降了明年欧元区经济成长和通胀预期，保持指标利率在纪录低位。欧洲央行在最新发布的内部预期中，将明年欧元区经济增长预期从9月的1.6%下调至1.0%。

美国公债在11月劲扬，部分因投资者担忧全球成长放缓而买入美国公债避险。

公债今日盘初上扬，受助于欧洲央行的行动和德拉吉的讲话，但之后回落，因投资者重新评估欧洲央行推出新刺激举措的时机和可能性，Wilmington Trust的固定收益投资组合经理Wilmer Stith表示。

“欧洲央行要推出市场一直寄望的量化宽松计划需要克服众多的政治阻力，”Stith说。

美国上周初请失业金人口减少给公债带来短暂的提振，因该数据使对周五公布的就业报告强劲的希望升温，Action Economics的董事总经理Kim Rupert表示。(完)

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