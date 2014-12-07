重温稿-美国债市：公债价格下挫，因美国就业数据强劲

* 美国11月非农就业岗位增幅为2012年初来最高

* 两年期公债收益率升至2011年5月来最高

* 交易商将美联储升息预期提前至明年7月

路透纽约12月5日 - 美国公债价格周五下挫，因此前数据显示美国11月非农就业岗位增幅创近三年最高，提升美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年年中升息的预期。

强劲的就业报告重创较短期公债，短期公债收益率(殖利率)势将创下近四年最大单日升幅。

根据路透数据，两年期公债 收益率升至2011年5月来最高。

“数据巩固了美联储将在明年年中开始升息的观点，”安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示。

交易商将美联储首轮升息的时机押注由报告发布前的明年9月提前至明年7月。

这更符合路透11月访查的一级交易商预估结果，即美联储将在6月开始升息。

收益率曲线趋平，五年期/30年期公债收益率差降至2009年1月来最低。

FTN Financial利率策略师Jim Vogel指出，低通胀预期和全球油价大跌主导了三年期和五年期等较短期公债的交投。

三年期公债 跌11/32，五年期公债 跌14/32，两年期公债收益率尾盘报0.643%，较周四尾盘大涨10.3个基点。

指标10年期美国公债 尾盘跌14/32，收益率报2.3047%，30年期公债 收益率一度升穿3%，尾盘报2.9659%。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加32.1万个，为2012年1月以来最大增幅。11月失业率持稳在六年低位5.8%，且薪资也出现增长，数据显示出的经济力道可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息。

9、10两月的数据被上修，就业岗位较初值累计再增加4.4万个，使报告锦上添花。

“这的的确确对美国经济利多，”LPL Financial固定收益策略师Anthony Valeri表示，“我们将需要更多证据，但这肯定同我们所处的低收益环境不符。”(完)

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