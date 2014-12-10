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债券 | 2014年 12月 11日 星期四 04:27 BJT

美国债市：公债价格上涨，因避险买盘提振10年期公债标售需求

* 公债价格上涨，全球经济成长忧虑带动避险买盘
    * 美国财政部标售210亿美元10年期公债，需求强劲
    * 周四财政部还将发售130亿美元30年期公债

    路透纽约12月10日 - 美国公债价格周三上涨，此前美国财政部续发
的210亿美元公债获得强劲需求，受到股市和油价下挫引起的厌恶风险情
绪升温扶助。
    
    本周美国公债价格上涨，因投资人担心全球经济成长放缓，刺激了避
险买盘，尽管美国经济动能改善巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联
储)更接近在明年升息的臆测。
    
    对较高收益的追求令许多投资人投入较长期公债，而高质量债券的替
代品为数不多。
    
    “市场继续表现得非常好，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia
)美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示，“市场未理会美国经济
状况，而更多的关注全球情势。”
    
    今日标售的10年期公债得标利率为2.214%，为去年6月来最低。认购
倍数为2.97，为去年3月来最高。
    
    二级市场中，10年期公债 尾盘升8/32，收益率报2.19%，
周二尾盘报2.22%，德国10年期公债 收益率周三降至纪录低点
，仅为0.68%。
    
    美国30年期公债 升13/32，收益率由2.88%降至2.85%。
    
    周四美国财政部还将发售130亿美元30年期公债，这是本周590亿美元
新债供应的最后一笔，周二财政部已经发售了250亿美元三年期公债。
    
    因投资人继续寻求较高收益低风险资产，长债可能会吸引强劲的需求
。
    
    “在收益率水准有所回落的情况下，我不是很确定是否需求能一如所
愿的强劲，但鉴于通胀前景正面以及相比其他各国公债收益率，美国公债
仍会有需求，我揣测明日标售将顺利进行，”D.A. Davidson Co交易部门
副总裁Mary Ann Hurley表示。
    
    美国公债收益率曲线略有趋陡，但仍在六年最平水准附近，因投资人
预计近期公布的强劲11月就业报告会令美联储保持在明年升息的正轨上。
    
    中短期公债对升息最为敏感。    
    
       -----------------------1937 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-27/32   (+02/32)     0.584
    五年期公债      99-20/32   (+07/32)     1.580
    10年期公债     100-19/32  (+11/32)     2.183
    30年期公债     103-02/32  (+18/32)     2.848(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]  

 (编译 李军; 审校 母红)
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