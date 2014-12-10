美国债市：公债价格上涨，因避险买盘提振10年期公债标售需求

* 公债价格上涨，全球经济成长忧虑带动避险买盘 * 美国财政部标售210亿美元10年期公债，需求强劲 * 周四财政部还将发售130亿美元30年期公债 路透纽约12月10日 - 美国公债价格周三上涨，此前美国财政部续发 的210亿美元公债获得强劲需求，受到股市和油价下挫引起的厌恶风险情 绪升温扶助。 本周美国公债价格上涨，因投资人担心全球经济成长放缓，刺激了避 险买盘，尽管美国经济动能改善巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联 储)更接近在明年升息的臆测。 对较高收益的追求令许多投资人投入较长期公债，而高质量债券的替 代品为数不多。 “市场继续表现得非常好，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia )美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示，“市场未理会美国经济 状况，而更多的关注全球情势。” 今日标售的10年期公债得标利率为2.214%，为去年6月来最低。认购 倍数为2.97，为去年3月来最高。 二级市场中，10年期公债 尾盘升8/32，收益率报2.19%， 周二尾盘报2.22%，德国10年期公债 收益率周三降至纪录低点 ，仅为0.68%。 美国30年期公债 升13/32，收益率由2.88%降至2.85%。 周四美国财政部还将发售130亿美元30年期公债，这是本周590亿美元 新债供应的最后一笔，周二财政部已经发售了250亿美元三年期公债。 因投资人继续寻求较高收益低风险资产，长债可能会吸引强劲的需求 。 “在收益率水准有所回落的情况下，我不是很确定是否需求能一如所 愿的强劲，但鉴于通胀前景正面以及相比其他各国公债收益率，美国公债 仍会有需求，我揣测明日标售将顺利进行，”D.A. Davidson Co交易部门 副总裁Mary Ann Hurley表示。 美国公债收益率曲线略有趋陡，但仍在六年最平水准附近，因投资人 预计近期公布的强劲11月就业报告会令美联储保持在明年升息的正轨上。 中短期公债对升息最为敏感。 -----------------------1937 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-27/32 (+02/32) 0.584 五年期公债 99-20/32 (+07/32) 1.580 10年期公债 100-19/32 (+11/32) 2.183 30年期公债 103-02/32 (+18/32) 2.848(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)