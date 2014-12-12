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债券 | 2014年 12月 13日 星期六 04:10 BJT

美国债市：公债价格上涨，因油价下挫激化去通胀忧虑

* 公债收益率下滑，因油价和股市下挫
    * 五年期TIPS损盈平衡通胀率降至2010年9月来最低
    * 五年期/30年期收益率曲线接近六年来最平

    路透纽约12月12日 - 美国公债收益率(殖利率)周五下滑，因油价节
节败退殃及股市，通胀下滑的担忧带动了对避险美债的需求。
    
    周五，油价续挫2美元至五年新低，之前国际能源署(IEA)预计明年油
价将更低，因需求减少和供应增加。
    
    油价大跌令能源股承压，去通胀的担忧加重，而欧洲经济成长不断放
缓已压制德国和英国公债收益率降至纪录低点，令美债收益率相对更具吸
引力。
    
    “油价跌势绝对推高公债价格...通缩效应非常明显。”ED&F Man Ca
pital Markets利率和信贷交易部门主管Tom di Galoma表示。
    
    周五公布的数据显示，美国11月生产者物价指数(PPI)下滑，即便扣
除能源因素，也仅为持平，显示通胀压力疲弱可能令经济闲置持续。
    
    指标10年期公债 尾盘升16/32，收益率报2.11%，周四尾
盘报2.18%。德国10年期公债 收益率低见0.63%，英国10年期
公债收益率 为1.81%。
    
    五年期通膨保值债券(TIPS)较五年期传统公债的收益率差降至1.20个
百分点，较周四尾盘跌逾4个基点。
    
    五年期TIPS损盈平衡通胀率是衡量投资人未来五年的通胀预期，目前
已经降至2010年9月来最低。
    
    30年期公债仍获得强劲买盘，因投资人从较长期公债中寻求较高收益
。长债上涨也因投资人撤离对升息最为敏感的中期公债。
    
    美国经济数据改善令市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年升
息几率上升的预期升温。
    
    许多投资人预计美联储在下周货币政策会议上将改变维持近零利率“
一段长时间”的承诺。
    
    “如果他们弃用该措辞，并使用更依赖数据的措辞，我也不会感到意
外，”Deutsche Bank Private Wealth Management 固定收益交易部门主
管Gary Pollack称。
    
    30年期公债 大涨1-6/32，收益率由周四尾盘的2.83%降至
2.76%，五年期/30年期公债收益率差 趋平至120个基点的
低位。
        
       -----------------------1931 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-29/32   (+04/32)     0.552
    五年期公债      99-27/32   (+11/32)     1.533
    10年期公债     101-10/32  (+21/32)     2.104
    30年期公债     104-30/32(+1-14/32)     2.757(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]  

 (编译 李军; 审校 王丽鑫)
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