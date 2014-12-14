重温稿-美国债市：公债价格上涨，因油价下挫激化去通胀忧虑

* 公债收益率下滑，因油价和股市下挫 * 五年期TIPS损盈平衡通胀率降至2010年9月来最低 * 五年期/30年期收益率曲线接近六年来最平 路透纽约12月12日 - 美国公债收益率(殖利率)周五下滑，因油价节 节败退殃及股市，通胀下滑的担忧带动了对避险美债的需求。 周五，油价续挫2美元至五年新低，之前国际能源署(IEA)预计明年油 价将更低，因需求减少和供应增加。 油价大跌令能源股承压，去通胀的担忧加重，而欧洲经济成长不断放 缓已压制德国和英国公债收益率降至纪录低点，令美债收益率相对更具吸 引力。 “油价跌势绝对推高公债价格...通缩效应非常明显。”ED&F Man Ca pital Markets利率和信贷交易部门主管Tom di Galoma表示。 周五公布的数据显示，美国11月生产者物价指数(PPI)下滑，即便扣 除能源因素，也仅为持平，显示通胀压力疲弱可能令经济闲置持续。 指标10年期公债 尾盘升16/32，收益率报2.11%，周四尾 盘报2.18%。德国10年期公债 收益率低见0.63%，英国10年期 公债收益率 为1.81%。 五年期通膨保值债券(TIPS)较五年期传统公债的收益率差降至1.20个 百分点，较周四尾盘跌逾4个基点。 五年期TIPS损盈平衡通胀率是衡量投资人未来五年的通胀预期，目前 已经降至2010年9月来最低。 30年期公债仍获得强劲买盘，因投资人从较长期公债中寻求较高收益 。长债上涨也因投资人撤离对升息最为敏感的中期公债。 美国经济数据改善令市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年升 息几率上升的预期升温。 许多投资人预计美联储在下周货币政策会议上将改变维持近零利率“ 一段长时间”的承诺。 “如果他们弃用该措辞，并使用更依赖数据的措辞，我也不会感到意 外，”Deutsche Bank Private Wealth Management 固定收益交易部门主 管Gary Pollack称。 30年期公债 大涨1-6/32，收益率由周四尾盘的2.83%降至 2.76%，五年期/30年期公债收益率差 趋平至120个基点的 低位。 -----------------------1931 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-29/32 (+04/32) 0.552 五年期公债 99-27/32 (+11/32) 1.533 10年期公债 101-10/32 (+21/32) 2.104 30年期公债 104-30/32(+1-14/32) 2.757(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 王丽鑫)