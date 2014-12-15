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债券 | 2014年 12月 16日 星期二 04:51 BJT

美国债市：长债收益率受油价续挫拖累下滑，关注美联储会议

* 油价挫至五年新低
    * 指标10年期公债收益率在美联储会议前徘徊在两个月低点附近
    * 五年期/30年期公债收益率差为六年最窄
    * TIPS损益平衡率下滑，因油价令通胀前景承压

    路透纽约12月15日 - 美国长期公债收益率(殖利率)周一下滑，因油
价续挫至五年新低，损及通胀预期，并令长债的吸引力相比较短期公债更
强。
    
    在石油输出国组织(OPEC)产油国表示，尽管市场担心供应过剩，但不
会减产后，油价逆转稍早的反弹走势。分析师称，这重燃对股市的抛售和
对较长期公债的买盘。
    
    “能源价格再度回落，这令股市承压，支撑公债的买盘。”CRT Capi
tal Group高级公债策略师Ian Lyngen表示。
    
    尽管美国经济显示出具有韧性的迹象，但对海外经济成长以及通胀趋
弱的担忧，提振了对较长期美债的兴致，周一稍早较长期美债收益率降至
两个月低点。
    
    上述忧虑也巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能考虑，在
周二开始为期两日的货币政策会议上保留维持近零利率“一段长时间”的
承诺的预期。
    
    不过，多数华尔街分析师预计，尽管油市崩跌，美联储可能仍会在明
年年中升息。
    
    指标10年期公债 收益率报2.120%，较上周五尾盘升1.5个
基点，在海外市场一度触及2.071%的两个月低点。
    
    30年期公债 收益率跌1个基点，报2.745%，五年期/30年
期公债收益率差 一度触及六年低点117个基点。
    
    中短期公债收益率升多至5个基点。
    
    周一，五年期通膨保值债券(TIPS)较五年期传统公债的收益率差降至
多年最窄，跌约4个基点，至1.11%，路透数据显示，这是2010年9月来最
低。
    
    油市中，美国1月原油期货 结算价大跌3.3%，报每桶55.91美元
，盘中触及五年新低55.18美元。
    
    油价续挫拖累美股主要股指再度下滑，上周标普500指数表现已经是
逾两年最差。
    
    数据方面，纽约联储公布12月地区制造业活动降至两年最低，而本月
美国建筑商信心下滑。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据显示，美国11月制
造业产出较前月增长1.1%，为今年2月来最大增幅，10月为增长0.4%。 
   
    
        
       -----------------------2014 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-27/32   (-02/32)     0.589
    五年期公债      99-21/32   (-07/32)     1.576
    10年期公债     101-06/32  (-04/32)     2.117
    30年期公债     105-09/32  (+11/32)     2.741(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]  

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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