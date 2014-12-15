美国债市：长债收益率受油价续挫拖累下滑，关注美联储会议

* 油价挫至五年新低 * 指标10年期公债收益率在美联储会议前徘徊在两个月低点附近 * 五年期/30年期公债收益率差为六年最窄 * TIPS损益平衡率下滑，因油价令通胀前景承压 路透纽约12月15日 - 美国长期公债收益率(殖利率)周一下滑，因油 价续挫至五年新低，损及通胀预期，并令长债的吸引力相比较短期公债更 强。 在石油输出国组织(OPEC)产油国表示，尽管市场担心供应过剩，但不 会减产后，油价逆转稍早的反弹走势。分析师称，这重燃对股市的抛售和 对较长期公债的买盘。 “能源价格再度回落，这令股市承压，支撑公债的买盘。”CRT Capi tal Group高级公债策略师Ian Lyngen表示。 尽管美国经济显示出具有韧性的迹象，但对海外经济成长以及通胀趋 弱的担忧，提振了对较长期美债的兴致，周一稍早较长期美债收益率降至 两个月低点。 上述忧虑也巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能考虑，在 周二开始为期两日的货币政策会议上保留维持近零利率“一段长时间”的 承诺的预期。 不过，多数华尔街分析师预计，尽管油市崩跌，美联储可能仍会在明 年年中升息。 指标10年期公债 收益率报2.120%，较上周五尾盘升1.5个 基点，在海外市场一度触及2.071%的两个月低点。 30年期公债 收益率跌1个基点，报2.745%，五年期/30年 期公债收益率差 一度触及六年低点117个基点。 中短期公债收益率升多至5个基点。 周一，五年期通膨保值债券(TIPS)较五年期传统公债的收益率差降至 多年最窄，跌约4个基点，至1.11%，路透数据显示，这是2010年9月来最 低。 油市中，美国1月原油期货 结算价大跌3.3%，报每桶55.91美元 ，盘中触及五年新低55.18美元。 油价续挫拖累美股主要股指再度下滑，上周标普500指数表现已经是 逾两年最差。 数据方面，纽约联储公布12月地区制造业活动降至两年最低，而本月 美国建筑商信心下滑。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据显示，美国11月制 造业产出较前月增长1.1%，为今年2月来最大增幅，10月为增长0.4%。 -----------------------2014 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-27/32 (-02/32) 0.589 五年期公债 99-21/32 (-07/32) 1.576 10年期公债 101-06/32 (-04/32) 2.117 30年期公债 105-09/32 (+11/32) 2.741(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)