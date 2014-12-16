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债券 | 2014年 12月 17日 星期三 04:59 BJT

美国债市：公债上扬，因油价重挫令市场焦虑不安

* 指标公债收益率触及两个月低位，因美国原油价格跌穿每桶54美元
    * 长期公债收益率触及2012年9月以来最低
    * 有关油价震荡对美联储决策造成影响的臆测升温
    * 美国原油期货在触及五年半低位后反弹

    路透纽约12月16日 - 美国30年期公债收益率周二跌至逾两年最低，
因油市重挫引发投资者担忧，油价下滑可能对全球经济造成怎样的损害，
并引发新一波美国公债买盘。
    
    金融市场走势普遍震荡，投资者试图厘清油价急跌对经济和美国联邦
储备理事会(FED/美联储)政策造成的长期影响。
    
    美国原油期货 结束四日连跌，之前一度跌至每桶54美元之下的
五年半低位。
    
    另外，交易商一直在猜测油价暴跌是否会迫使美联储推迟可能在2015
年升息的时间，尽管美国就业和制造业数据喜人。
    
    美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始为期两天的政策会议。很多
分析师预计，FOMC将在周三发布的政策声明中放弃在“相当长一段时间内
”保持短期利率在近零水平的承诺。
    
    “目前我们关注不利因素。油价走疲是主要动因。市场担忧油价重挫
的影响可能波及经济的其他领域，”Mitsubishi UFJ Securities USA美
国公债交易部执行董事Thomas Roth表示。
    
    部分分析师称，能源成本降低可能压低商品和服务价格，从而提振消
费者支出，但另一些分析师则认为，油价如此大幅度地下跌会损及美国能
源投资，以及俄罗斯和其他主要石油出口国的经济。
    
    俄罗斯央行升息6.5%至17%，以遏制卢布 下滑的势头，加之欧洲
和亚洲数据令人失望，点燃新一轮美国公债买盘和股市抛售。
    
    公债市场最初的避险买盘减弱，因股市浮现低吸买盘，交易商称。标
普500指数最新上扬0.2%。
    
    “股市出现一些抄底买盘，因押注油价可能在目前的水准企稳，”法
国兴业银行驻纽约的公债交易员Sean Murphy表示。

    1月美国原油期货 盘中下跌至五年半低位每桶53.60美元，后反
弹，较周一收盘价上扬0.02美元，报每桶55.93美元。
    
    公债市场，10年期公债收益率 盘中跌至两个月低位2.009
%，后反弹至2.071%，较周一下跌4.5个基点。 
    
    30年期公债收益率 盘中触及2012年9月以来最低2.670%。
尾盘报2.702%，较周一下跌4个基点。
    
    中短期公债收益率   下跌3-5个基
点，为稍早跌幅的一半。
    
       -----------------------1958 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-28/32   (+02/32)     0.560
    五年期公债      99-28/32   (+08/32)     1.528
    10年期公债     101-19/32  (+13/32)     2.071
    30年期公债     106-03/32  (+29/32)     2.702(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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