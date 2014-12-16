美国债市：公债上扬，因油价重挫令市场焦虑不安

* 指标公债收益率触及两个月低位，因美国原油价格跌穿每桶54美元 * 长期公债收益率触及2012年9月以来最低 * 有关油价震荡对美联储决策造成影响的臆测升温 * 美国原油期货在触及五年半低位后反弹 路透纽约12月16日 - 美国30年期公债收益率周二跌至逾两年最低， 因油市重挫引发投资者担忧，油价下滑可能对全球经济造成怎样的损害， 并引发新一波美国公债买盘。 金融市场走势普遍震荡，投资者试图厘清油价急跌对经济和美国联邦 储备理事会(FED/美联储)政策造成的长期影响。 美国原油期货 结束四日连跌，之前一度跌至每桶54美元之下的 五年半低位。 另外，交易商一直在猜测油价暴跌是否会迫使美联储推迟可能在2015 年升息的时间，尽管美国就业和制造业数据喜人。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始为期两天的政策会议。很多 分析师预计，FOMC将在周三发布的政策声明中放弃在“相当长一段时间内 ”保持短期利率在近零水平的承诺。 “目前我们关注不利因素。油价走疲是主要动因。市场担忧油价重挫 的影响可能波及经济的其他领域，”Mitsubishi UFJ Securities USA美 国公债交易部执行董事Thomas Roth表示。 部分分析师称，能源成本降低可能压低商品和服务价格，从而提振消 费者支出，但另一些分析师则认为，油价如此大幅度地下跌会损及美国能 源投资，以及俄罗斯和其他主要石油出口国的经济。 俄罗斯央行升息6.5%至17%，以遏制卢布 下滑的势头，加之欧洲 和亚洲数据令人失望，点燃新一轮美国公债买盘和股市抛售。 公债市场最初的避险买盘减弱，因股市浮现低吸买盘，交易商称。标 普500指数最新上扬0.2%。 “股市出现一些抄底买盘，因押注油价可能在目前的水准企稳，”法 国兴业银行驻纽约的公债交易员Sean Murphy表示。 1月美国原油期货 盘中下跌至五年半低位每桶53.60美元，后反 弹，较周一收盘价上扬0.02美元，报每桶55.93美元。 公债市场，10年期公债收益率 盘中跌至两个月低位2.009 %，后反弹至2.071%，较周一下跌4.5个基点。 30年期公债收益率 盘中触及2012年9月以来最低2.670%。 尾盘报2.702%，较周一下跌4个基点。 中短期公债收益率 下跌3-5个基 点，为稍早跌幅的一半。 -----------------------1958 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-28/32 (+02/32) 0.560 五年期公债 99-28/32 (+08/32) 1.528 10年期公债 101-19/32 (+13/32) 2.071 30年期公债 106-03/32 (+29/32) 2.702(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)