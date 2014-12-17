美国债市：美国公债收益率上升，美联储强调对利率正常化有耐心

重温稿-《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
* 美联储强调对利率正常化有耐心 * 叶伦预计油价下挫对美国经济有利，淡化风险 * 油价大跌令美国月度CPI创六年最大跌幅 * TIPS通胀损益平衡率跟随美国原油期货上升 路透纽约12月17日 - 美国公债收益率周三上涨，此前美国联邦储备 理事会(FED/美联储)微调了有关升息的措辞，称尽管不急于升息，但将留 意经济成长和通胀数据，以决定升息的时机。 在美联储发布最新的货币政策声明后，债市大幅波动。 “基于目前的评估，委员会认为对开始将货币政策立场正常化可以保 持耐心。”美联储货币政策声明中表示。 重要的是，美联储认为声明同升息“还有一段长时间”之前的措辞是 “一致的”。 一些交易商原本押注，油价重挫以及海外经济忧虑会迫使美联储维持 近零利率至少到明年年底，这晚于部分美联储委员原本暗示的明年年中目 标。 但美联储主席叶伦在记者会上淡化了油价大跌以及市场颓势可能蔓延 的风险。她表示，能源成本大幅下挫最终会对美国经济“有利”，因会帮 助消费者支出。 能源成本大幅下滑的初步影响是造成美国11月消费者物价指数(CPI) 意外大跌0.3%，为约六年最大跌幅。 “今日的CPI报告提醒我们通胀跌得有多严重。”John Hancock Asse t Management美国公债交易部门主管Mike Lorizio称。 在叶伦记者会后，指标10年期公债收益率 升至2.136%， 较周二尾盘涨6.5个基点，30年期公债收益率 升4.1个基点， 报2.743%。 中短期公债收益率也升4-7个基点。 油市中，美国1月原油期货 连续第二天收高，升0.54美元，报 每桶56.47美元，周二触及五年半最低的53.60美元。 油价反弹扶助通膨保值债券(TIPS)，之前逊于预期的CPI数据打压了T IPS的走势。 路透数据显示，衡量投资人五年通胀预期的五年期TIPS通胀损益平衡 率 升1个基点，报1.16%，周二一度跌至2010年9月来最低 的1.08%。 -----------------------2047 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 (-03/32) 0.605 五年期公债 99-16/32 (-12/32) 1.605 10年期公债 100-32/32 (-20/32) 2.139 30年期公债 105-09/32 (-26/32) 2.740(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/24/2017 13周和26周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 52周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 两年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/25/2017 四周期国库券 04/24/2017 04/27/2017 04/26/2017 两年期浮息债券 04/20/2017 05/01/2017 04/26/2017 五年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/27/2017 七年期公债 04/20/2017 05/01/2017 05/01/2017 13周和26周期国库券
* 10年期美债收益率在2.19%遇到阻力 * 市场聚焦法国大选和朝鲜紧张局势 * 股市上涨减少对公债的需求 * 160亿美元五年期TIPS标售获强劲需求 路透纽约4月20日 - 美债收益率周四上涨，因投资者等待本周末的法 国大选结果，风险胃纳改善提振股市，稍早收益率下跌，并跌破一个关键 技术阻力位。 本周没有重磅经济数据发布，投资者聚焦将于周日举行的法国大选第 一轮投票，美国与朝鲜的紧张关系，以及特朗普政府何时可能开始税收和 财政改革的新线索。 指标10年期美债收益率在约2.19%的技术阻力位下挣扎，在隔夜交易 中曾测试该水平，收益率在一个月的时间里下跌了40多个基点。 10年期美债 价格下跌12/32，收益率报2.25%，周二该收 益率一度跌至2.165%，为11月10日以来的最低水平，从3月14日触及的2.6 3%急挫。 公债价格续跌，因美股上涨减少了对避险公债的需求。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦