美国债市：美国公债收益率上升，美联储强调对利率正常化有耐心

* 美联储强调对利率正常化有耐心 * 叶伦预计油价下挫对美国经济有利，淡化风险 * 油价大跌令美国月度CPI创六年最大跌幅 * TIPS通胀损益平衡率跟随美国原油期货上升 路透纽约12月17日 - 美国公债收益率周三上涨，此前美国联邦储备 理事会(FED/美联储)微调了有关升息的措辞，称尽管不急于升息，但将留 意经济成长和通胀数据，以决定升息的时机。 在美联储发布最新的货币政策声明后，债市大幅波动。 “基于目前的评估，委员会认为对开始将货币政策立场正常化可以保 持耐心。”美联储货币政策声明中表示。 重要的是，美联储认为声明同升息“还有一段长时间”之前的措辞是 “一致的”。 一些交易商原本押注，油价重挫以及海外经济忧虑会迫使美联储维持 近零利率至少到明年年底，这晚于部分美联储委员原本暗示的明年年中目 标。 但美联储主席叶伦在记者会上淡化了油价大跌以及市场颓势可能蔓延 的风险。她表示，能源成本大幅下挫最终会对美国经济“有利”，因会帮 助消费者支出。 能源成本大幅下滑的初步影响是造成美国11月消费者物价指数(CPI) 意外大跌0.3%，为约六年最大跌幅。 “今日的CPI报告提醒我们通胀跌得有多严重。”John Hancock Asse t Management美国公债交易部门主管Mike Lorizio称。 在叶伦记者会后，指标10年期公债收益率 升至2.136%， 较周二尾盘涨6.5个基点，30年期公债收益率 升4.1个基点， 报2.743%。 中短期公债收益率也升4-7个基点。 油市中，美国1月原油期货 连续第二天收高，升0.54美元，报 每桶56.47美元，周二触及五年半最低的53.60美元。 油价反弹扶助通膨保值债券(TIPS)，之前逊于预期的CPI数据打压了T IPS的走势。 路透数据显示，衡量投资人五年通胀预期的五年期TIPS通胀损益平衡 率 升1个基点，报1.16%，周二一度跌至2010年9月来最低 的1.08%。 -----------------------2047 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 (-03/32) 0.605 五年期公债 99-16/32 (-12/32) 1.605 10年期公债 100-32/32 (-20/32) 2.139 30年期公债 105-09/32 (-26/32) 2.740(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)