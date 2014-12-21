重温稿-美国债市：公债价格反弹，连跌两日后对公债的买兴重燃

* 美联储“耐心”升息言论带动收益率上升后，对公债的买盘重现 * 明尼亚波利斯联储柯薛拉柯塔称明年升息可能带来风险 * 旧金山联储威廉姆斯认为明年年中升息“合理” * 里奇蒙联储拉克尔认为油价下挫对美国经济有利 路透纽约12月19日 - 美国公债收益率周五持稳或下跌，因在股市等 风险资产两日升势放缓后，投资人对公债的兴致重燃。 较长期公债收益率从一周高位回落，因意图低吸的交易商认为对公债 的两日抛售以及出脱收益率曲线趋平的交易过度。投资人认为较短期公债 收益率会涨得比较长期公债收益率更快，这令收益率曲线趋平。 周三，美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示，将以“耐心”来决定 升息时机，取决于国内经济成长及通胀情况。 因应美联储有些温和的信号，美股标普500指数 在过去两日大 涨4.5%，垃圾债也获得提振，油价也从本周稍早触及的五年半低点回稳。 “市场走势过度，目前只不过是在两日收益率逼近近期高位后的回稳 。”野村证券国际美国利率策略部门主管George Goncalves表示。 10年期美债收益率 跌3个基点，报2.171%，30年期公债收 益率 跌4.6个基点，报2.768%。今日交投为11月28日来最为清 淡的。 美股进一步走强限制了债市的反弹，标普500指数尾盘升约0.8%。[.N CN] 三位美联储官员周五就考虑升息时机的美联储内部想法提供了一些线 索。 旧金山联储总裁威廉姆斯向彭博电台表示，在明年年中升息看来是“ 合理的”。 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，明年升息可能对美 国通胀带来“不能接受的”下滑风险。 通胀困于美联储设定的2%目标之下。近期油价重挫引发市场预计美联 储可能要等到通胀加速才会开始将货币政策正常化。 美国原油期货自6月峰值暴跌了逾45%，令投资人担心这会连累美国整 体物价下滑，迫使美联储最早也要到明年年底才会升息。 但里奇蒙联储总裁拉克尔今日呼应了美联储主席叶伦周三在记者会上 的观点，即能源价格下挫会提振美国消费者支出。 -----------------------2011 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-23/32 (-01/32) 0.646 五年期公债 99-10/32 (+02/32) 1.649 10年期公债 100-23/32 (+10/32) 2.171 30年期公债 104-22/32 (+30/32) 2.768(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)