美国债市：中期公债在标售前走软，投资人为新债发售作准备

* 财政部发售270亿美元两年期公债，需求稳健 * 财政部周二将发售350亿美元五年期公债和130亿美元两年期浮息债 * 本周圣诞假期预计交投清淡 路透纽约12月22日 - 美国中期公债周一表现不及长债，因投资人为 本周稍后的五年期和七年期新债作准备，今日美国财政部标售的270亿美 元两年期新债获得稳健需求。 周一稍早，公债收益率上升，因股市保持在纪录高位附近，令避险买 盘减少，尽管油价重拾跌势。 周一午后，中期公债走软，因投资人为周二350亿美元五年期公债和 周三290亿美元七年期公债标售作准备。 中短期公债对升息最为敏感，本周因圣诞节假期，市场流动性预计也 将降低。 CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示，“如果我们可以将中 期公债的收益率推高一点，标售结果可能会强劲。” 今日两年期新债标售得标利率为0.703%，较标售前二级市场水准低约 1个基点。一级市场交易商投标得标比率高于均值。 周二美国政府还将续发130亿美元两年期浮息公债。 在美联储表示，在觉得升息上会有“耐心”后，公债收益率从上周触 及的两个月低点反弹，因股市走强。 10年期美债 变动不大，收益率报2.164%。 “由于美股和全球股市反弹，市场开始出现一些出脱‘去除风险’交 易，‘冒险’情绪开始抬头。我认为对债市而言没有什么新闻能拖累收益 率下滑。”ED&F Man Capital Markets利率和信贷交易部门主管Tom di G aloma表示。 不过俄罗斯和乌克兰紧张局势可能再度升温会有助于带动对美国公债 的买盘，因油价下挫拖累俄罗斯卢布走势，di Galoma称。 周一油价下滑，因沙特阿拉伯油长表示，油价在任何水平，石油输出 国组织(OPEC)都不会减产。 美国原油期货 重挫逾3%，报每桶55.31美元，上周五大幅收高 近5%，创2012年8月来最大单日升幅，因部分交易员在油价触及五年低点 对空头仓位获利了结。 -----------------------2101 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-22/32 (-01/32) 0.663 五年期公债 99-07/32 (-02/32) 1.664 10年期公债 100-25/32 (+04/32) 2.164 30年期公债 105-02/32 (+15/32) 2.751(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)