重温稿-美国债市：公债价格从稍早跌势中反弹，收益率曲线趋平

* 公债价格在清淡交投中上涨，没有影响市场的事件 * 五年期/30年期收益率曲线收窄至2008年中来最平 * 美国/德国五年期公债收益率差为1999年来最宽 路透纽约12月26日 - 美国公债价格周五从本周稍早跌势中反弹，交 投非常清淡。由于预计美国将在未来几个月内升息，收益率曲线降至六年 半最平水准。 本周初公债走软，因投资人在年底前不远建立多头仓位，且经济数据 改善令美国联邦储备理事会(美联储/FED)接近升息的预期升温。 本周美国财政部还发售了1,040亿美元中期债。 “每当有债券发债，投资人都会减少买盘，让价格跌到能够在标售中 吸引大量海外买兴的水准。”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。 周五交投非常淡静，在周四圣诞节假期后，没有经济数据或其他事件 影响价格走势。 近几个月，中期债表现不及长债，因投资人为美国可能升息做准备， 许多投资人预计会在6月前升息。 不过，美国公债仍吸引投资人兴趣，因收益率相比德国等其他国家主 权债而言更高。 美国五年期公债 收益率比可比德债收益率高172个基点 ，为1999年来最宽收益率差。 五年期美债较30年期公债 收益率差周五趋平至105个 基点。 市场下一焦点将是1月7日美联储将公布的12月会议记录，当时联储改 变了维持近零利率“一段长时间”的承诺，称会“耐心”决定何时升息。 “如果会议记录显示委员会有相当一部分委员不喜欢‘耐心’这个措 辞，那么会给市场造成一些波动。”Vogel称。 -----------------------1928 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 0.739 五年期公债 99-12/32 (+01/32) 1.756 10年期公债 100-01/32 (+04/32) 2.248 30年期公债 103-26/32 (+13/32) 2.811(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 李婷仪)