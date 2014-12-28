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债券 | 2014年 12月 29日 星期一 07:24 BJT

重温稿-美国债市：公债价格从稍早跌势中反弹，收益率曲线趋平

* 公债价格在清淡交投中上涨，没有影响市场的事件
    * 五年期/30年期收益率曲线收窄至2008年中来最平
    * 美国/德国五年期公债收益率差为1999年来最宽

    路透纽约12月26日 - 美国公债价格周五从本周稍早跌势中反弹，交
投非常清淡。由于预计美国将在未来几个月内升息，收益率曲线降至六年
半最平水准。
    
    本周初公债走软，因投资人在年底前不远建立多头仓位，且经济数据
改善令美国联邦储备理事会(美联储/FED)接近升息的预期升温。
    
    本周美国财政部还发售了1,040亿美元中期债。
    
    “每当有债券发债，投资人都会减少买盘，让价格跌到能够在标售中
吸引大量海外买兴的水准。”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。
    
    周五交投非常淡静，在周四圣诞节假期后，没有经济数据或其他事件
影响价格走势。
    
    近几个月，中期债表现不及长债，因投资人为美国可能升息做准备，
许多投资人预计会在6月前升息。
    
    不过，美国公债仍吸引投资人兴趣，因收益率相比德国等其他国家主
权债而言更高。
    
    美国五年期公债 收益率比可比德债收益率高172个基点
，为1999年来最宽收益率差。
    
    五年期美债较30年期公债 收益率差周五趋平至105个
基点。
    
    市场下一焦点将是1月7日美联储将公布的12月会议记录，当时联储改
变了维持近零利率“一段长时间”的承诺，称会“耐心”决定何时升息。
    
    “如果会议记录显示委员会有相当一部分委员不喜欢‘耐心’这个措
辞，那么会给市场造成一些波动。”Vogel称。
    
    -----------------------1928 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-25/32                0.739
    五年期公债      99-12/32   (+01/32)     1.756
    10年期公债     100-01/32  (+04/32)     2.248
    30年期公债     103-26/32  (+13/32)     2.811(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 李婷仪)
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