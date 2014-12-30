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债券 | 2014年 12月 31日 星期三 07:17 BJT

重发-美国债市：公债价格上涨，因股市下滑及对希腊忧虑持续

(重发以调整文内格式，内容没有改动)
    * 公债价格连续第三个交易日上涨
    * 对希腊在欧元区前景的不确定性带动避险买盘
    * 新年假期前交投非常清淡

    路透纽约12月30日 - 美国公债价格周二上涨，因股市走软，且希腊在欧元区的前景不
明朗令投资人保持谨慎基调。
    
    反对希腊接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划左翼激进联盟党已经表示，希望放
弃许多大规模节支计划，而这些计划是希腊重振经济方案的核心内容。民调显示，在下月大
选前左翼激进联盟党支持率领先。
    
    上述不确定性扶助美国公债本周大涨，尽管新年假期前的清淡交投令价格走势被夸大。
    
    “目前债市跟随股市而动，”瑞信利率策略师Ira Jersey表示。但“许多时候，这种在
非常清淡市况中的走势会在流动性恢复后马上扭转。”
    
    指标10年期公债 升5/32，收益率报2.19%，上周三高见2.30%，上周四为圣
诞假期。
    
    Jersey称，下周10年期公债收益率可能重返2.25%水准，因届时有更多交易商和投资人
将回场，成交将增加。
    
    交易商指出，一些月底延长存续期买盘也可能带动了本周债市的强势。
    
    “在新年前出现了一些最后关头的延长存续期行为，”尽管多数此类活动都发生在过去
几周，道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。
    
    市场下一焦点将是1月7日美联储发布本月稍早举行的货币政策会议记录。在此次会议的
声明中，美联储改变维持近零利率“一段长时间”的承诺，而表示会“耐心”决定升息时机
。
    
    投资人将关注美联储何时可能开始升息，以及一旦开始升息后加息频率和幅度的进一步
迹象。
    
    “市场谈论不少，但对收紧政策的步幅没有达成多少共识，”Jersey称。
    
    市场还将仔细研读1月9日出炉的美国12月就业报告。
    
        -----------------------1927 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-28/32   (+02/32)     0.684
    五年期公债      99-24/32   (+05/32)     1.681
    10年期公债     100-19/32  (+07/32)     2.185
    30年期公债     105-01/32  (+17/32)     2.753(完)  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 李婷仪)
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