重发-美国债市：公债价格上涨，因股市下滑及对希腊忧虑持续

(重发以调整文内格式，内容没有改动) * 公债价格连续第三个交易日上涨 * 对希腊在欧元区前景的不确定性带动避险买盘 * 新年假期前交投非常清淡 路透纽约12月30日 - 美国公债价格周二上涨，因股市走软，且希腊在欧元区的前景不 明朗令投资人保持谨慎基调。 反对希腊接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划左翼激进联盟党已经表示，希望放 弃许多大规模节支计划，而这些计划是希腊重振经济方案的核心内容。民调显示，在下月大 选前左翼激进联盟党支持率领先。 上述不确定性扶助美国公债本周大涨，尽管新年假期前的清淡交投令价格走势被夸大。 “目前债市跟随股市而动，”瑞信利率策略师Ira Jersey表示。但“许多时候，这种在 非常清淡市况中的走势会在流动性恢复后马上扭转。” 指标10年期公债 升5/32，收益率报2.19%，上周三高见2.30%，上周四为圣 诞假期。 Jersey称，下周10年期公债收益率可能重返2.25%水准，因届时有更多交易商和投资人 将回场，成交将增加。 交易商指出，一些月底延长存续期买盘也可能带动了本周债市的强势。 “在新年前出现了一些最后关头的延长存续期行为，”尽管多数此类活动都发生在过去 几周，道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。 市场下一焦点将是1月7日美联储发布本月稍早举行的货币政策会议记录。在此次会议的 声明中，美联储改变维持近零利率“一段长时间”的承诺，而表示会“耐心”决定升息时机 。 投资人将关注美联储何时可能开始升息，以及一旦开始升息后加息频率和幅度的进一步 迹象。 “市场谈论不少，但对收紧政策的步幅没有达成多少共识，”Jersey称。 市场还将仔细研读1月9日出炉的美国12月就业报告。 -----------------------1927 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-28/32 (+02/32) 0.684 五年期公债 99-24/32 (+05/32) 1.681 10年期公债 100-19/32 (+07/32) 2.185 30年期公债 105-01/32 (+17/32) 2.753(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 李婷仪)