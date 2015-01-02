美国债市：公债收益率下滑，因制造业数据令人失望且油价下滑

* 美国公布疲弱制造业数据后公债价格上涨 * 油价下滑令通缩忧虑加重 * 下周聚集美联储会议记录及就业数据 路透纽约1月2日 - 美国公债价格周五上涨，此前美国公布的数据显 示12月制造业成长放缓程度较预期严重，且油价触及2009年后以来最低。 美国供应管理协会(ISM)公布，12月制造业指数降至55.5，低于分析 师预估的57.6以及11月的58.7。 在新年假期后成交量低于均值，预计令价格走势被夸大，但交易商表 示，成交量较节日前已有回升。 “在许多投资人可能还没有回场的交易日，即便是小幅下跌都会显而 易见。”Wells Fargo Funds Management首席固定收益策略师Jim Kochan 表示，“这仍是非常非常好的读数。” 数据还显示12月制造业就业增长幅度超过分析师预期，制造业就业连 续第18个月成长。 指标10年期公债 收益率低见2.10%，为12月17日来最低。 30年期公债 收益率低见2.68%，为12月16日来最低。 美国公布数据前，今日稍早全球公布的数据显示去年年底全球经济状 况脆弱，因欧洲和亚洲制造业维持成长有难度。 在法兰克福，欧洲央行总裁德拉吉在接受专访时暗示，欧洲央行会采 取更大胆的货币刺激措施。这提振美元，挫伤欧元。 油价下挫也令通缩担忧加重，这拖累公债收益率大跌。 布兰特原油期货 周五稍早跌至2009年来最低的55.48美元，之 后回升至56.30美元，2011-2013年布兰特原油期货均价高达约110美元。 投资人下一焦点将是1月7日美联储公布的12月货币政策会议记录，当 时美联储改变了维持近零利率“一段长时间”的承诺，称会“耐心的”决 定升息时机。 美国12月非农就业报告将在1月9日出炉。 下周公司债发售可能将增加，企业急于在美联储升息前发债，这可能 给公债收益率带来压力。 -----------------------1933 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-29/32 0.677 五年期公债 99-32/32 (+04/32) 1.628 10年期公债 101-03/32 (+13/32) 2.128 30年期公债 106-05/32(+1-02/32) 2.698(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)