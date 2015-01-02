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债券 | 2015年 1月 3日 星期六 04:13 BJT

美国债市：公债收益率下滑，因制造业数据令人失望且油价下滑

* 美国公布疲弱制造业数据后公债价格上涨
    * 油价下滑令通缩忧虑加重
    * 下周聚集美联储会议记录及就业数据

    路透纽约1月2日 - 美国公债价格周五上涨，此前美国公布的数据显
示12月制造业成长放缓程度较预期严重，且油价触及2009年后以来最低。
    
    美国供应管理协会(ISM)公布，12月制造业指数降至55.5，低于分析
师预估的57.6以及11月的58.7。
    
    在新年假期后成交量低于均值，预计令价格走势被夸大，但交易商表
示，成交量较节日前已有回升。
    
    “在许多投资人可能还没有回场的交易日，即便是小幅下跌都会显而
易见。”Wells Fargo Funds Management首席固定收益策略师Jim Kochan
表示，“这仍是非常非常好的读数。”
    
    数据还显示12月制造业就业增长幅度超过分析师预期，制造业就业连
续第18个月成长。
    
    指标10年期公债 收益率低见2.10%，为12月17日来最低。
30年期公债 收益率低见2.68%，为12月16日来最低。
    
    美国公布数据前，今日稍早全球公布的数据显示去年年底全球经济状
况脆弱，因欧洲和亚洲制造业维持成长有难度。
    
    在法兰克福，欧洲央行总裁德拉吉在接受专访时暗示，欧洲央行会采
取更大胆的货币刺激措施。这提振美元，挫伤欧元。
    
    油价下挫也令通缩担忧加重，这拖累公债收益率大跌。
    
    布兰特原油期货 周五稍早跌至2009年来最低的55.48美元，之
后回升至56.30美元，2011-2013年布兰特原油期货均价高达约110美元。
    
    投资人下一焦点将是1月7日美联储公布的12月货币政策会议记录，当
时美联储改变了维持近零利率“一段长时间”的承诺，称会“耐心的”决
定升息时机。
    
    美国12月非农就业报告将在1月9日出炉。
    
    下周公司债发售可能将增加，企业急于在美联储升息前发债，这可能
给公债收益率带来压力。
    
    -----------------------1933 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-29/32                0.677
    五年期公债      99-32/32   (+04/32)     1.628
    10年期公债     101-03/32  (+13/32)     2.128
    30年期公债     106-05/32(+1-02/32)     2.698(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]      

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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